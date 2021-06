Hugh Jackman e le prove di tip tap che fanno esaltare Ryan Reynolds (VIDEO)

Sappiamo che Hugh Jackman ama condividere con i suoi follower le sue novità e, in questi giorni, ha pubblicato un video delle sue prove di tip tap per un nuovo musical di Broadway, dove mostra la sua bravura nel ballo apprezzata anche dall'amico e rivale Ryan Reynolds.

In questo nuovo video vediamo Hugh Jackman alle prese con le prove per il suo prossimo ritorno a Broadway da protagonista nel musical The Music Man. Dopo The Greatest Showman, l'attore ha mostrato ampiamente le sue doti in produzioni del genere e il video ha entusiasmato i fan, uno in particolare. Ryan Reynolds, infatti, suo grande amico e compagno di prese in giro ha commentato facendo i complimento alla star, non potendone fare a meno: "Per quanto non vorrei amare questo contenuto...È pazzesco. Non vedo l'ora di vedere The Music Man"

In quest'occasione, Ryan Reynolds ha evitato le solite prese in giro, per fare grandi complimento a Hugh Jackman che, effettivamente, dimostra ancora una volta di avere non solo abilità nella recitazione ma anche nel ballo e nel canto. Quindi per ora la loro "faida" social è in stand by, ma siamo sicuri che presto torneranno a far ridere i loro fan.

Hugh Jackman e le risate per il suo peggior film nel video virale: "Non ho scuse"

Per quanto riguarda la nuova produzione a cui prenderà parte Hugh Jackman, The Musica Man ha incontrato un ostacolo ad aprile, come annunciato proprio dall'attore. La compagnia, infatti, doveva essere riscostruita dopo che il produttore Scott Rudin si era ritirato a causa delle accuse di maltrattamento del team. Ora che la situazione si è sistemata, la produzione da 17 milioni di dollari dovrebbe iniziare al Winter Garden Theatre di Broadway a dicembre, debuttando poi ufficialmente a febbraio del prossimo anno.