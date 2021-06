Hugh Jackman e le risate per il suo peggior film nel video virale: "Non ho scuse"

Hugh Jackman ha postato un video sul suo profilo Twitter in cui si lascia andare a risate sconsiderate per qualcosa che ha fatto nel suo passato

Hugh Jackman non ha scuse! Il celebre volto di Wolverine ha postato su Twitter un video che lo ritrae mentre ride sconsideratamente a proposito del peggior film della sua carriera.

L'attore ha postato il video in cui ride e lo ha commentato in questo modo: "Non ho scuse". Quali scuse? Da cosa è stata provocata la sua sconsiderata risata? A quanto pare, come riportato da Comic Book, una giornalista avrebbe chiesto a Hugh Jackman quale fosse il peggior film della sua carriera. La filmografia di Jackman ingloba titoli quali Van Helsing, Movie 43 e Deception.

In modo particolare, Movie 43 ha raggiunto un misero 4% su Rotten Tomatoes. Il film è una sorta di antologia comica con una serie di attori di serie A quali Hugh Jackman, per l'appunto, Halle Berry, Gerard Butler, Richard Gere, Emma Stone, Uma Thurman, Naomi Watts e persino James Gunn. In occasione di un video promozionale di X-Men: Giorni di un futuro passato, Hugh Jackman ha parlato di Movie 43 descrivendolo in questo modo: "Quando ti chiamano per chiederti di interpretare un personaggio che ha i testicoli attaccati al pomo d'Adamo in un film ricco di attori di serie A, non puoi fare altro che ridere e non credere ai tuoi occhi".

Recentemente è stato ufficializzato che Hugh Jackman e Laura Dern interpreteranno The Son, sequel di The Father, il nuovo film di Florian Zeller.