Hugh Jackman, la moglie non ama i suoi muscoli: "Il lavoro di un marito è quello di essere grasso e flaccido"

Hugh Jackman ha confessato che la moglie preferirebbe vederlo più flaccido e non tirato e muscoloso come quando si allena per il ruolo di Wolverine.

Mentre Hugh Jackman prosegue l'intenso allenamento per tornare al massimo della forma e calarsi di nuovo nei panni di Wolverine in Deadpool 3, c'è qualcuno che non apprezza i suoi muscoli. Si tratta della moglie dell'attore, Deborra-Lee Furness, la quale è fermamente convinta che "il lavoro di un marito sia quello di essere grasso e flaccido".

Come ha rivelato Hugh Jackman durante un'intervista con Cosmopolitan, sua moglie non vorrebbe vederlo muscoloso e palestrato tutto il tempo, anzi. Secondo l'attore:

"Si arrabbia molto. Dice, 'Il lavoro di un marito è quello di essere grasso e flaccido e farmi sembrare favoloso'. Ha detto che non ero all'altezza della mia parte dell'accordo."

Tuttavia, Furness apprezza anche i vantaggi di stare con un attore costretto a cambiare look per lavoro. Durante un'intervista con LA Times, Jackman ha rivelato che sua moglie gli ha detto scherzosamente:

"La cosa migliore dell'essere sposata con un attore è che posso avere una relazione ogni pochi mesi."

Nel frattempo, Hugh Jackman è tornato a pubblicare un nuovo video che lo vede intento ad allenarsi con un bilanciere in vista dell'inizio delle riprese di Deadpool 3.

L'attore australiano ha interpretato l'ultima volta Wolverine in Logan - The Wolverine del 2017. All'epoca si pensava che il film di James Mangold fosse il capitolo finale delle avventure di Wolverine versione Jackman, stando alle dichiarazioni rilasciate dal suo interprete. Tuttavia, Hugh Jackman ha sorprendentemente annunciato il suo ritorno nei panni di Wolverine alla fine dell'anno scorso, dicendosi pronto a riprendere il suo ruolo più famoso nell'universo cinematografico Marvel insieme al suo amico Ryan Reynolds in Deadpool 3.