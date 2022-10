Deadpool 3, Hugh Jackman: "Nessuno mi ha convinto a tornare nel ruolo di Wolverine, decido da solo"

Hugh Jackman ha ribadito che la decisione di tornare nei panni di Wolverine in Deadpool 3 è stata solo sua. Su TikTok, u/uncrazed ha incontrato l'attore di Logan per chiedergli come Ryan Reynolds lo avesse convinto a rimettere gli artigli e lui ha ribadito scherzosamente che nessuno lo ha influenzato.

Hugh Jackman in The Fountain

"Prendo le mie decisioni da solo, fratello" ha esclamato Hugh Jackman.

Da anni Jackman e l'interprete di Deadpool Ryan Reynolds hanno dato vita a uno spiritoso duello verbale sui social media, combattuto a suon di sfottò. ma dopo l'annuncio dell'uscita di scena dal ruolo di Wolverine dopo 17 anni di onorato servizio, i fan non si aspettavano che il divo australiano tornasse sui suoi passi e accettasse l'offerta dell'amico e dei Marvel Studios.

Per il momento la trama di Deadpool 3 è top secret. Reynolds aveva dichiarato in passato che il piano per Deadpool 3 era un road movie con la presenza di Hugh Jackman prima che Disney acquistasse la Fox. Da parte dell'attore di Wolverine, serviva qualcosa di davvero speciale per convincerlo a sospendere il suo pensionamento e forse è davvero arrivato.