Hugh Jackman e Kate Hudson star del film musical Song Sung Blue

Hugh Jackman e Kate Hudson saranno i protagonisti di un nuovo film di genere musical intitolato Song Sung Blue, le cui riprese sono iniziate nella giornata di oggi.

Il progetto sarà prodotto da Focus Features e Davis Entertainment e si ispira al documentario Song Sung Blue diretto da Greg Kohs nel 2008.

Cosa racconterà il film

Al centro della trama ci sarà la coppia composta da Mike e Claire Sardina, i ruoli affidati a Hugh Jackman e Kate Hudson, due musicisti che non hanno particolare fortuna fino a quando diventano delle icone locali con una performance sulle note di Lightning & Thunder. I due fondano così una tribute band di Neil Diamond.

Song Sung Blue, che è inoltre il titolo di una canzone dell'artista incisa nel 1972, sarà diretto da Craig Brewer, che ne ha firmato anche la sceneggiatura.

I dieci migliori film di Hugh Jackman

I prossimi impegni delle star

Hugh Jackman, prossimamente, sarà nuovamente impegnato sul palco esibendosi dal vivo in una serie di 12 concerti nella prestigiosa cornice della Radio City Musical Hall. L'attore australiano ha già annunciato che in scaletta ci saranno brani di The Boy From Oz, The Greatest Showman e The Music Man, alcuni dei progetti che hanno messo in luce le sue doti vocali.

Tra i futuri lungometraggi di cui sarà protagonista la star ci sarà anche il film diretto dal regista Michael Sarnoski intitolato The Death of Robin Hood, che lo vedrà impegnato nell'iconico ruolo, mostrato nel tentativo di lasciarsi alle spalle il suo passato, accanto all'attrice Jodie Comer.

Kate Hudson, invece, ha recentemente stretto un accordo con Virgin Records che ha portato alla realizzazione del suo primo album, intitolato Glorious.