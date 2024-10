Hugh Jackman ricrea con Ryan Reynolds il video dell'annuncio di Deadpool 3 per svelare nuovi concerti

Hugh Jackman e Ryan Reynolds hanno ricreato il video dell'annuncio di Deadpool & Wolverine per svelare la serie di 12 concerti che la star australiana terrà a New York.

L'attore sarà impegnato sul palco in varie date del 2025, a partire da gennaio, in alcuni weekend fino ad agosto.

Il video condiviso online

Per svelare il suo nuovo impegno sul palco, Hugh Jackman ha coinvolto il suo amico e collega Ryan Reynolds. Il video ricrea alla perfezione, ma a parti invertite, quello con cui l'attore canadese annunciava che l'amico aveva accettato di riprendere il ruolo di Logan nel terzo capitolo delle avventure di Deadpool.

Hugh viene immortalato mentre annuncia i concerti a Ryan che, tuttavia, viene informato che non salirà sul palco e sarà, forse, coinvolto nelle prove. Jackman, proprio come accaduto in passato, inizia quindi a descrivere cosa ha intenzione di fare durante gli show.

Ecco l'esilarante filmato ideato per promuovere gli show dell'attore che sono in programma nel 2025.

Sotto al post sono tanti i fan che hanno rivelato di essere stati convinti, rimanendo un po' delusi, che si trattasse della conferma di un sequel di Deadpool & Wolverine, film campione di incassi che ha entusiasmato la critica e i fan della Marvel.

Deadpool & Wolverine: una love story per celebrare il passato (attendendo un futuro in ritardo)

I concerti

Hugh Jackman Live From New York With Love viene descritto come un concerto ideato per offrire una retrospettiva della sua carriera, proponendo dal vivo canzoni tratte dagli spettacoli di Broadway di cui è stato protagonista e i musical che ha interpretato per il cinema, come ad esempio The Boy From Oz, The Greatest Showman e The Music Man, senza dimenticare Oklahoma! e Carousel.

I weekend in cui Jackman salirà sul palco sono quelli del 24 e 25 gennaio, 18 e 19 aprile, 23 e 24 maggio, 20 e 21 giugno, 18 e 19 luglio, e 15 e 16 agosto. Le prevendite inizieranno il 15 ottobre.