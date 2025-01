Hugh Grant è un villain machiavellico nel nuovo trailer italiano di Heretic

Eagle Pictures ha condiviso il nuovo trailer italiano e il poster di Heretic, il nuovo thriller con star Hugh Grant, in arrivo a febbraio.

Eagle Pictures porterà nelle sale italiane il 27 febbraio l'atteso thriller Heretic, con star Hugh Grant in un ruolo da villain, e online sono stati condivisi il nuovo trailer italiano e il poster del film.

Il video condiviso online mostra l'incontro del protagonista con le due giovani missionarie che arrivano a casa sua senza poter immaginare cosa dovranno affrontare nelle ore successive.

Il nuovo ruolo di Hugh Grant

A scrivere e dirigere Heretic sono Scott Beck e Bryan Woods. Il film con star Hugh Grant ha debuttato al Toronto Film Festival e ha poi ottenuto un'accoglienza molto positiva da parte del pubblico e della critica.

La star britannica, come mostra anche il trailer italiano, si è messa alla prova con un personaggio enigmatico e misterioso, allontanandosi molto dall'atmosfera delle commedie romantiche come Notting Hill o Quattro matrimoni e un funerale.

Ecco il video:

Cosa racconterà Heretic

La sinossi ufficiale del thriller svela che la storia prenderà il via quando due giovani missionarie bussano alla porta sbagliata e il loro destino si lega a quello del signor Reed (Hugh Grant), un uomo tanto affascinante quanto spietato. Intrappolate in un gioco di inganni e terrore, dovranno affidarsi alla fede e all'astuzia, le uniche armi che potrebbero salvarle.

Nel cast dell'atteso film ci sono anche Sophie Thatcher (Yellowjackets), Chloe East (The Fabelmans) e Topher Grace (That '70s Show).

Hugh Grant: "Sono troppo brutto e vecchio per interpretare ancora commedie romantiche"

Beck e Woods, dimostrando ancora una volta la loro capacità di creare intrecci narrativi ad alta tensione, hanno firmato in precedenza la sceneggiatura di film come A Quiet Place e The Boogeyman, oltre ad aver diretto Nightlight, Haunt e 65.