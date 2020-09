Hubie Halloween: da Netflix il primo trailer del film con Adam Sandler (VIDEO)

Adam Sandler torna in Hubie Halloween, nuova commedia horror targata Netflix di cui è stato da poco diffuso il primo trailer. Un titolo che arriva dopo aver minacciato di fare un film terribile se non avesse vinto un Oscar per la sua interpretazione in Diamanti Grezzi.

Netflix ha rilasciato oggi il nuovo trailer di Hubie Halloween permettendo ai fan di Adam Sandler di avere un primo sguardo riavvicinato al film, che racconta le disavventure di Hubie Dubois nella città di Salem, proprio nel periodo di Halloween.

Hubie è ossessionato dalla festività di Halloween e, ogni anno, fa del suo meglio per assicurarsi che i cittadini di Salem festeggino in sicurezza ma, purtroppo, nessuno lo prende mai sul serio. Stavolta, però, un criminale fuggitivo minaccia i festeggiamenti e a Hubie toccherà fermare uno scompiglio annunciato.

Hubie Halloween è diretto da Steven Brill con una sceneggiatura di Adam Sandler scritta insieme a Tim Herlihy. Adam Sandler, inoltre, ha anche prodotto il film insieme a Kevin Grady e Allen Covert. Nel cast insieme a lui ci saranno Julie Bowen, Ray Liotta, Rob Schneider, June Squibb, Shaquille O'Neal, Michael Chiklis, Tim Meadow, Noah Schnapp e Maya Rudolph.