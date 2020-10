Hubie Halloween, Adam Sandler: "Così ho convinto Steve Buscemi ad interpretare un licantropo"

La star di Hubie Halloween, Adam Sandler ha raccontato di come ha convinto Steve Buscemi a entrare a far parte del cast del film Netflix, in streaming dal 7 ottobre.

Hubie Halloween è l'ultima fatica di Adam Sandler e l'attore ha raccontato come ha fatto a convincere Steve Buscemi ad interpretare un licantropo nella commedia horror diretta da Steven Brill, disponibile su Netflix dal 7 ottobre.

L'attore infatti, ha rilasciato di recente un'intervista a Polygon proprio in occasione dell'uscita di Hubie Halloween sulla piattaforma Netflix, raccontando qualche aneddoto inerente alla lavorazione del film. Tra questi, Adam Sandler ha raccontato di come è riuscito ad avere Steve Buscemi, che lui ha soprannominato The Boosh, nel cast: "È stato facile convincerlo. Gli ho detto 'Ti piacerebbe avere un po' di peli dappertutto?' e lui mi ha risposto subito 'Sì'. Penso di averlo detto a The Boosh un anni prima di girare. Gli ho detto 'Ho un personaggio divertente per te, stiamo pensando di fare un film di Halloween e tu dovresti interpretare il mio vicino di casa.' E lui mi rispose 'Dimmi solo quando' L'abbiamo fatto e lui è il migliore"

Hubie Halloween: una scena del film con Adam Sandler e Julie Bowen

Un gioco da ragazzi per Adam Sandler avere un attore come Steve Buscemi, con il quale ha già lavorato molte volte, una collaborazione che dura da decenni e che si è evoluta in una bella amicizia. L'attore ha parlato anche della presenza delle sue figlie in Hubie Halloween, che hanno accettato subito di partecipare: "Entrambe hanno voluto farlo. Hanno detto 'Possiamo farlo?' e io ho accettato. Poi dopo sul set dicevano 'Per quanto tempo dobbiamo ancora farlo?' E io pensavo, ma come, eravate così entusiaste fino a ieri sera!"

Il film con Adam Sandler, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Hubie Halloween, è una commedia da brividi targata Netflix che segue le avventure, o meglio le disavventure di Hubie Dubois. Hubie vive a Salem e ama moltissimo la sua città, tanto quanto ama la festa di Halloween, per la quale Hubie ha una vera e propria passione. Quest'anno, però, è molto preoccupato a causa di un criminale in fuga e un nuovo vicino misterioso. Quando la gente comincia a sparire, sarà Hubie a dover convincere la polizia e i suoi concittadini che i mostri sono veri e che solo lui è in grado di fermarli.