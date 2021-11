How I Met Your Father: Kim Cattrall sarà la voce narrante dello show

L'attrice Kim Cattrall è stata scelta come voce narrante della serie How I Met Your Father, il progetto destinato a Hulu con Hilary Duff.

Sarà Kim Cattrall la voce narrante di How I Met Your Father: l'attrice, che non è stata coinvolta nel revival di Sex and the City, sarà quindi un tassello importante del nuovo progetto targato Hulu.

L'approccio alla storia sarà lo stesso della serie originale creata da Carter Bays e Craig Thomas, im questo caso con un approccio al femminile.

La serie è How I Met Your Father è stata scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger e avrà l'attrice Hilary Duff impegnata come protagonista e produttrice, mentre Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas e Pam Fryman rappresentano i produttori esecutivi del progetto.

Negli episodi Kim Cattrall sarà la voce "adulta" della protagonista Sophie che racconta ai suoi figli il percorso fatto prima di incontrare quello che è poi diventato il suo coniuge. Ambientato ai giorni nostri, il racconto How I Met Your Father si concentrerà su Sophie ed il suo gruppo di amici mentre scoprono chi sono, cosa vogliono dalla vita e come affrontare le loro sfide quotidiane. Chris Lowell avrà il ruolo di Jesse, un aspirante musicista che lavora come autista di Uber per sbarcare il lunario; Francia Raisa interpreterà Valentina, la coinquilina di Sophie, che è un'aspirante stilista, impulsiva e avventurosa; Tom Ainsley interpreterà invece Charlie, un aspirante modello che si è innamorato perdutamente di Valentina e l'ha seguita a New York; Tien Tran interpreterà Ellen, la sorella adottiva di Jesse che è appena trasferita a New York da una piccola cittadina agricola dopo essersi separata dalla moglie, ma non riesce subito ad adattarsi alla vita di Brooklyn; Sid sarà invece interpretato da Suraj Sharma, ed è il migliore amico e compagno di stanza di Jesse.