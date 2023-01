How I Met Your Father 2: confermato il ritorno di Neil Patrick Harris nei panni di Barney

Uno dei personaggi più iconici di How I Met Your Mother, Barney di Neil Patrick Harris, è pronto a tornare in pianta stabile nella seconda stagione dello spinoff How I Met Your Father.

Dopo il sorprendente cameo nella premiere della seconda stagione di How I Met Your Father, i creatori dello show Isaac Aptaker e Elizabeth Berger hanno confermato il ritorno di Neil Patrick Harris, diventato celebre per il ruolo di Barney Stinson in How I Met Your Mother.

L'attore vincitore dell'Emmmy apparirà in altri episodi e avrà un ruolo fondamentale nell'arco narrativo dei nuovi episodi. "Ogni volta che si parla di riportare in scena un membro del cast originale, si vuole che il tutto serva a due scopi: dare qualche informazione su ciò che sta accadendo nelle loro vite, su dove sono arrivati e dove si trovano, ma anche su come influiscono sulla storia di How I Met Your Father e su come mandano uno dei nostri personaggi in una direzione nuova e inaspettata", ha spiegato Aptaker.

"Come nel caso di Robin l'anno scorso, scopriremo qualcosa di più su dove si trova Barney, ma avrà anche un impatto importante sulla traiettoria e sulla narrazione principale della nostra stagione".

How I Met Your Father ruota attorno al racconto di Sophie (Hilary Duff) che, in un futuro vicino, racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre:una storia che ci catapulta nell'anno 2022 in cui Sophie e il suo affiatato gruppo di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di appuntamenti e opzioni illimitate. Nel cast troviamo Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley e Tien Tran.