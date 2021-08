How I Met Your Father, Hilary Duff con il cast sul set dello spin-off: "Pronti?" (FOTO)

Hilary Duff condivide una prima foto con il cast dal backstage di How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother che la vede protagonista.

La produzione di How I Met Your Father prosegue senza intoppi, e nelle scorse ore Hilary Duff ha voluto condividere una prima foto dal backstage dello spin-off di How I Met Your Mother assieme al resto del cast.

Era lo scorso aprile quando, dopo vari tentativi mai andati a buon fine, veniva annunciato finalmente uno spin-off della fortunata comedy How I Met Your Mother.

Protagonista della serie, il cui titolo sarebbe stato stato How I Met Your Father, la star di Lizzie McGuire e Younger, Hilary Duff, mentre a occuparsi della produzione dello show ideato dagli sceneggiatori di This Is Us, Isaac Aptaker e Elizabeth Berger, sarebbero stati i creatori di How I Met Your Mother, Carter Bays e Craig Thomas (assieme alla stessa Duff).

E mentre pian piano si andava formando il cast dello show, è presto arrivato il momento di dare inizio alle riprese.

"Chi è pronto per noi? Potremmo o meno star seduti di fronte all'appartamento di una certa persona... #HIMYF" ha scritto la Duff nella caption della foto che la vede assieme al resto del cast della serie composto da Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran e Suraj Sharma.

Come si legge nella storyline ufficiale della serie "How I Met Your Father ci catapulta indietro nel 2021, quando Sophie e il suo stretto gruppo di amici stanno ancora cercando di capire chi sono, cosa vogliono nella vita e come innamorarsi all'epoca delle app per incontri e delle illimitate opzioni".

Quanto hype avete per lo show?