How I Met Your Father: svelato il cast completo della serie con Hilary Duff e Chris Lowell

Francia Raisa e Suraj Sharma sono solo alcuni degli attori che faranno parte del cast di How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother in cui reciteranno anche Hilary Duff e Chris Lowell. Hulu ha anche descritto i personaggi protagonisti dello show.

Quasi quattro mesi sono trascorsi da quando Hulu annunciava per la prima volta la produzione di How I Met Your Father che, come suggerisce già il titolo, non è altro che lo spin-off di How I Met Your Mother, la celebre sitcom statunitense creata da Craig Thomas e Carter Bays, andata in onda dal 2005 al 2014. A distanza di settimane, lo streamer sta facendo grandi passi avanti con la realizzazione dello show ed in queste ore ha pubblicato l'elenco completo dei personaggi regolari della serie che si uniranno ai precedentemente annunciati Hilary Duff e Chris Lowell. Questa nuova serie è scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger e vedrà Duff impegnata anche come produttrice, mentre Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas e Pam Fryman rappresentano i produttori esecutivi del progetto.

How I Met Your Father ha la stessa premessa della serie originale: la protagonista principale racconta ai suoi figli il percorso fatto prima di incontrare quello che è poi diventato il suo coniuge. Ambientato ai giorni nostri, How I Met Your Father si concentrerà su Sophie ed il suo gruppo di amici mentre scoprono chi sono, cosa vogliono dalla vita e come affrontare le loro sfide quotidiane. Lowell era stato precedentemente annunciato come Jesse, un aspirante musicista che lavora come autista di Uber per sbarcare il lunario. È intelligente, spigoloso e cinico riguardo all'amore. Nel corso degli anni, Lowell ha recitato in film di successo come The Help e Una donna promettente.

Tra le novità del cast segnaliamo Francia Raisa, che interpreterà Valentina, la coinquilina di Sophie. Valentina è un'aspirante stilista, impulsiva e avventurosa. Raisa è nota per il suo ruolo di Ana Torres in Grown-ish. Tom Ainsley interpreterà invece Charlie, un aspirante modello che si è innamorato perdutamente di Valentina e l'ha seguita a New York. Charlie è figlio di aristocratici britannici eleganti e conservatori, quindi ha vissuto tutta la vita nella gabbia dorata dei ricchi. Ainsley ha avuto diverse apparizioni in programmi cinematografici e televisivi, ma questa è la sua prima esperienza da protagonista. In precedenza è apparso anche in The Royals, nel ruolo di Nick Roane.

Nel cast di How I Met Your Father ci sarà anche Tien Tran, che interpreterà Ellen, la sorella adottiva di Jesse. Si è appena trasferita a New York da una piccola cittadina agricola dopo essersi separata dalla moglie, ma non riesce subito ad adattarsi alla vita di Brooklyn. Tran è apparsa in precedenza in Space Force di Netflix e potremo rivederla presto in Candyman di Nia DaCosta. Infine, l'ultimo personaggio annunciato da Hulu è quello di Sid, interpretato da Suraj Sharma. È il migliore amico e compagno di stanza di Jesse. Nuovo proprietario di un bar, è un tipo ottimista e compensa la negatività di Jesse. Sharma ha recitato in God Friended Me, Ancora auguri per la tua morte e Homeland.