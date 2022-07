House of the Dragons: nuovi draghi e conflitti nel trailer esteso del San Diego Comic-Con 2022

Draghi che sputano fuoco, conflitti interni in casa Targaryen e parrucche bionde nel nuovo trailer esteso di House of the Dragons lanciato al San Diego Comic-Con 2022.

Il San Diego Comic-Con 2022 si è chiuso in bellezza col lancio del trailer esteso di House of the Dragon, che contiene nuove importanti informazioni sull'attesa serie prequel de Il trono di spade. Come possiamo vedere, il nuovo trailer è pieno di draghi, guerre, conflitti tra casate nobili e intrighi politici da non far rimpiangere la serie madre.

Il cast e gli autori di House of the Dragon sono stati protagonisti di un ricco panel nella Hall H, come svela il nostro speciale sul San Diego Comic-Con 2022, da cui sono trapelati nuovi dettagli sullo show in arrivo.

House of the Dragon: il cast svela le difficoltà avute sul set e George R.R. Martin ironizza sui libri

L'attenzione dei fan si è concentrata sulla star inglese Matt Smith che, armato di parrucca bionda, interpreterà Daemon Targaryen, al centro di un intrigo politico sulla successione nel suo casato che potrebbe sfociare in un violento conflitto. Di contorno troviamo Draghi che ruggiscono, volano, sputano fuoco e in generale sembrano piuttosto terrificanti.

In dieci episodi girati nel Regno Unito, House of the Dragon vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans. Nel cast anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

La premiere americana di House of the Dragon è prevista su HBO il 21 agosto. La serie è attesa in Italia dal 22 agosto 2022 su Sky e NOW, in contemporanea assoluta con la messa in onda della tv via cavo americana.