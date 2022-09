House of the Dragon, un esperto di aeronautica: "Ecco perché i draghi non sono troppo grandi per volare"

Guy Gratton, un fan di House of the Dragon nonché esperto di aeronautica, ha risposto alla fatidica domanda: 'I draghi de Il Trono di Spade sarebbero in grado di volare?'

Le parole di un esperto di aeronautica, scritte anni fa in occasione dell'uscita dell'ultima stagione de Il Trono di Spade, hanno recentemente fornito ai fan di House of the Dragon una spiegazione più che razionale relativa alla veridicità del volo dei draghi della serie.

Nel corso degli anni molte persone hanno affermato più volte che creature così grandi non potrebbero mai essere in grado di volare ma secondo Guy Gratton non è affatto così e la sua teoria è piuttosto convincente: con tutta probabilità il mondo creato da George R.R. Martin ha un'atmosfera diversa da quella della Terra.

Secondo l'esperto, che usa la matematica per dimostrare che nelle giuste circostanze i draghi potrebbero volare, la sua teoria è assolutamente logica: "Ci sono prove empiriche che supportano questa mia tesi. Guardando alcuni episodi de Il Trono di Spade noterai che praticamente chiunque può prendere una lancia o una spada e lanciarla a distanze di cui un lanciatore di giavellotto olimpico sarebbe profondamente invidioso."

"Dato che la gravità sembra essere più o meno uguale a quella del nostro pianeta, questo suggerisce che nel mondo creato da Martin le armi abbiano una gittata maggiore rispetto alla Terra e questo sarebbe coerente con la teoria secondo cui anche l'atmosfera avrebbe una densità maggiore", ha concluso Guy Gratton.