House of the Dragon, un altro membro della produzione non tornerà per la seconda stagione della serie HBO

Un altro membro della produzione di House of the Dragon non farà ritorno per la realizzazione della seconda stagione della serie HBO.

Continua a prendere forma il team-creativo-produttivo della seconda stagione di House of the Dragon, ma qualche pezzo la serie HBO sembra che lo stia lasciando per strada, dato che un altro membro della crew non farà ritorno per i nuovi episodi.

Dopo l'addio del co-showrunner Miguel Sapochnik, che rimarrà solo in qualità di produttore per il resto della serie - con Ryan Condal come unico showrunner della serie -, la seconda stagione di House of the Dragon dovrà fare a meno anche della produttrice Jocelyn Diaz, come riporta anche Deadline.

Secondo la testata, la produttrice aveva un contratto della durata di un anno con lo show, con opzione di rinnovo per la seconda, che tuttavia si sarebbe scelto di non adottare.

Diaz, assieme a Sara Hess, avrebbe dovuto continuare come produttrice esecutiva della seconda stagione dopo l'abbandono di Sapochnik, ma ora evidentemente non sarà Tempo addietro anche il produttore esecutivo Ron Schmidt lasciò la serie, sebbene il suo abbandono passò un po' in sordina, mentre un'aggiunta è stata annunciata di recente, anzi, sarebbe meglio dire un ritorno: il veterano dell'universo di Il trono di spade Alan Taylor sarà tra i produttori esecutivi e registi della nuova stagione.

Al momento, ci troviamo a poco più di metà prima stagione di House of the Dragon, con un nuovo episodio ogni settimana disponibile su Sky e NOW.