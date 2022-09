House of the Dragon: il co-showrunner Miguel Sapochnik abbandona lo show

ll co-showrunner e regista di House of the Dragon, Miguel Sapochnik, non tornerà nella seconda stagione per affrontare nuove avventure lavorative.

Il co-showrunner e regista di House of the Dragon, Miguel Sapochnik, non tornerà per la seconda stagione. L'abbandono è stato annunciato dal creativo in una dichiarazione diplomatica.

House of the Dragon: Matt Smith in una scena

"Lavorare nell'universo de Il trono di spade negli ultimi anni è stato un onore e un privilegio, specialmente trascorrendo gli ultimi due anni con lo straordinario cast e la troupe di House of the Dragon", ha dichiarato Sapochnik. "Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con la prima stagione e sono felicissimo della reazione entusiasta dei nostri spettatori. È stato incredibilmente difficile decidere di andare avanti, ma so che è la scelta giusta per me, personalmente e professionalmente. Mentre lo faccio, però, mi confortate sapere che Alan Taylor si unirà alla serie. È una persona che conosco e rispetto da molto tempo, e credo che questa preziosa serie non potrebbe essere in mani più sicure. Sono così felice di continuare a far parte della famiglia HBO e di House of the Dragon e, ovviamente, auguro a Ryan e al suo team il successo e tutto il meglio per la stagione 2 e oltre".

House of the Dragon: una scena della serie

Secondo The Hollywood Reporter, la scelta deriverebbe dalla lunga esperienza di Miguel Sapochnik sia con Il Trono di Spade che con House of the Dragon. dopo un così duraturo impegno, il regista avrebbe semplicemente deciso di allontanarsi e dedicarsi ad altri progetti. Al suo posto, il co-creatore di House of the Dragon Ryan Condal sarà ora l'unico showrunner della serie e continuerà a lavorare con l'autore e co-creatore George R.R. Martin. Il regista Alan Taylor, un altro veterano del mondo de Il Trono di Spade, è stato assunto per dirigere più episodi della seconda stagione dello show, oltre a intervenire anche come produttore esecutivo.

House of the Dragon: perché è lo spin-off ma anche il remake de Il Trono di Spade

Nonostante abbia lasciato House of the Dragon, Miguel Sapochnik continuerà a collaborare con HBO con cui ha stipulato un accordo per sviluppare nuovi progetti, inoltre resterà a bordo di House of the Dragon come produttore esecutivo.

Qui la nostra recensione di House do the Dragon. L'appuntamento è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili anche on demand.