House of the Dragon: lo showrunner anticipa un dettaglio della stagione 2; George R.R. Martin loda la serie

Tutti attendono la seconda stagione di House of the Dragon, e mentre lo showrunner anticipa un interessante dettaglio sui nuovi episodi, George R. R. Martin loda l'operato della produzione HBO.

Tra le seconde stagioni più attese del mondo della serialità si annovera sicuramente House of the Dragon, la serie prequel de Il trono di spade tratta dall'opera cartacea di George R. R. Martin. E di recente lo showrunner della serie ha deciso di renderenoto un dettaglio alquanto interessante sui nuovi episodi, mentre l'autore dei libri non ha potuto che complimentarsi con il team creativo-produttivo dietro lo show.

Come riporta Deadline, durante un evento FYC (For Your Consideration) per HBO, il produttore di House of the DragonRyan Condal ha rivelato che i fan potranno aspettarsi grandi cose dalla nuova stagione, ma grandi in senso letterale: ci saranno infatti ben 5 nuovi draghi.

Le riprese di House of the Dragon 2, inoltre, dovrebbero "avere inizio a breve".

House of the Dragon 2 arriverà nel 2024, per ora HBO non ha ordinato altri spinoff della saga

George R.R. Martin, intanto, nella stessa occasione ha voluto lodare quanto fatto dagli sceneggiatori della serie HBO, soprattutto considerando come il suo romanzo del 2018 sia servito solo come "outline" per lo show, e come questo abbia aggiunto del materiale originale di grande qualità alla storia.

"Era un libro di storia immaginario" ha spiegato "In Fire e Blood, scrivo che la regina Emma Arryn muore di parto, e che il bambino muore con lei nel giro di un'ora. Non c'è nulla che la descriva come la più brutale scena di parto mai vista in tv. Quella è tutta opera di Condal e dei suoi sceneggiatori".