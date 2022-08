House of the Dragon: rivelata la sequenza dei titoli di testa

Il secondo episodio di House of the Dragon svela finalmente i nostalgici titoli di testa che contengono alcuni rimandi molto noti ai fan de il trono di spade.

Dopo aver introdotto il suo primo episodio senza i tradizionali titoli di testa, House of the Dragon ha rivelato la sua sequenza di apertura sfoggiando un tema familiare che i fan di lunga data saranno felici di ascoltare di nuovo.

I co-creatori Ryan Condal e Miguel Sapochni hanno spiegato a ET di aver deciso di rinunciare a una sequenza di apertura nel primo episodio di House of the Dragon come "scelta creativa per raccontare la storia". In quanto tale, l'episodio si è aperto introducendo subito la storia della serie.

Tuttavia, il secondo episodio del prequel de Il trono di spade, che ha visto ancora crescere gli ascolti rispetto alla premiere, ha finalmente introdotto una sequenza di apertura che combina la sigla della serie originale con una nuova interpretazione della sua grafica.

Le musiche de Il trono di spade composte da Ramin Djawadi tornano con una grafica esteticamente simile alla serie originale, anche se molto più scuro. Questa volta, l'attenzione è concentrata su un'anticipazione del futuro: una scia di sangue si fa strada attraverso Valyria, finendo per frantumarsi in varie direzioni mentre incontra diversi sigilli, ognuno dei quali allude a un momento importante nella lunga e leggendaria storia della stirpe dei Targaryen.

House of the Dragon: perché è lo spin-off ma anche il remake de Il Trono di Spade

Le reazioni su Twitter e altrove sui titoli di testa sono state contrastanti. Molti utenti hanno apprezzato la scelta nostalgica, altri si sono chiesti perché House of the Dragon non abbia scelto qualcosa di nuovo.

Come svela la recensione di House of the Dragon, la serie è ambientata quasi quasi 200 anni prima de Il Trono di Spade e segue i Targaryen durante un periodo di tumulti che alla fine porta alla guerra di successione nota come la "Danza dei Draghi". Il prequel è stato accolto con un'accoglienza davvero positiva ed è stato già rinnovato per una seconda stagione.

L'appuntamento con House of the Dragon è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili ovviamente anche on demand.