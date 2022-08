House of the Dragon 2: HBO annuncia il rinnovo per la seconda stagione

HBO ha confermato la produzione di House of the Dragon 2, la seconda stagione della serie dedicata alla storia della famiglia Targaryen.

House of the Dragon 2 ha ottenuto il via libera da parte di HBO che ha confermato la poduzione della seconda stagione della serie ispirata ai libri di George R.R. Martin.

Il rinnovo arriva a pochi giorni dal debutto sugli schermi di tutto il mondo e agli ottimi dati di ascolto.

Su HBO il primo episodio di House of the Dragon ha avuto circa 10 milioni di persone sintonizzate sulle varie piattaforme della tv via cavo.

Francesca Orsi, vice presidente di HBO, ha dichiarato: "Siamo incredibilmente orgogliosi di quello che l'intero team di House of the Dragon è riuscito a ottenere con la prima stagione. Il nostro fenomenale cast e la troupe hanno affrontato un'incredibile sfida, superando le nostre aspettative, offrendo uno show che si è già dimostrato come uno dei titoli imperdibili. Un enorme ringraziamento a George R.R. Martin, Ryan Condol e Miguel Sapochnick per averci guidato in questo viaggio. Non potremmo essere più entesiasti nel continuare a portare in vita l'epica saga di Casa Targaryen con la seconda stagione".

House of the Dragon, la recensione: i draghi sono tornati. Sarà fuoco e sangue

I primi dieci episodi hanno potuto contare su unbudget di circa 20 milioni di dollari a episodio.

House of the Dragon vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans.

Nel cast anche Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Co-creatore e produttore esecutivo della serie George R.R. Martin; co-creatore, co-showrunner, produttore esecutivo e sceneggiatore Ryan Condal; co-showrunner, produttore esecutivo e regista Miguel Sapochnik; produttore esecutivo e sceneggiatrice Sara Hess; produttori esecutivi Jocelyn Diaz, Vince Gerardis, Ron Schmidt; registi Clare Kilner, Geeta V. Patel; regista e co-produttore esecutivo Greg Yaitanes.