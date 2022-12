House of the Dragon, sapevate che Emma D'Arcy ha rischiato di non essere ingaggiata per la serie HBO?

Una delle star rivelazione di House of the Dragon, Emma D'Arcy, ha rischiato di non ottenere la parte da protagonista nella serie HBO.

A raccontarlo è proprio Emma D'Arcy all'Hollywood Reporter, come riporta anche Screen Rant, con cui ha parlato del lungo e solitario processo di casting e del modo in cui ha saputo di aver infine ottenuto l'ambito ruolo di una delle protagoniste dello spin-off de Il trono di spade.

"Si sono susseguiti all'incirca tre mesi di video realizzati in casa per le audizioni, ero nel mio soggiorno nel mezzo della pandemia. A dire il vero è stato fantastico, sembrava di vivere su un isola dove stavi cercando di fare del cinema, perché non vedevo nessuno o facevo nulla, ma a quanto pare ero in fase di casting per una delle serie tv più grandi di sempre" ha spiegato l'attrice "E dopo tre mesi di tutto questo, sono stata chiamata fare dei provini di persona da quattro o cinque ore, e poi mi hanno detto 'Ti faremo sapere la prossima settimana'".

Ma la settimana successiva passò senza notizie dalla produzione... "Non si fecero sentire, e mi dissero che probabilmente non sarebbe andata come speravo. Al che pensai 'Wow, è davvero un peccato'. Poi mi recai in campagna quel week-end, per cercare di metabolizzare la cosa. Al mio ritorno trovai qualcosa come quattordici chiamate perse dal mio agente".

"Il giorno dopo ci parlai, e il mio agente mi disse 'Hanno cambiato idea! Vuoi farlo?'. È stato davvero bizzarro" ha poi concluso.

Adesso House of the Dragon si appresta a sviluppare la sua seconda stagione, dopo il grandioso successo della prima, e sono tutti curiosi di scoprire cosa riserveranno i nuovi episodi ai loro protagonisti.