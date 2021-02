House of the Dragon: Rhys Ifans tra i nuovi arrivi nel cast

HBO ha annunciato i nuovi arrivi nel cast di House of the Dragon, prequel di Il Trono di Spade, che comprendono anche Rhys Ifans e Steve Toussaint.

House of the Dragon, ideata come prequel della serie Il Trono di Spade, avrà nel proprio cast anche Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best e Sonoya Mizuno.

Le riprese del progetto targato HBO inizieranno ufficialmente nel mese di aprile, come rivelato ieri da un responsabile della tv via cavo.

Steve Toussaint interpreterà in House of the Dragon Lord Corlys Velaryon, Primo Cavaliere della Regina Rhaenyra Targaryen. Il personaggio era conosciuto come Il Serpente di Mare e ha esplorato i mari oltre la Barriera. Lord Corlys ha costruito la sua casata ottenendo potere ed è persino più ricco dei Lannister, oltre ad avere la più grande flotta esistente al mondo.

Rhys Ifans sarà Otto Hightower, Primo Cavaliere del Re, un personaggio fedele al servizio del suo re e del suo regno. La più grande minaccia è, secondo Otto, il fratello del re, Daemon, e la sua posizione di erede al trono.

Eve Best interpreterà la principessa Rhaenys Velaryon, in grado di cavalcare i draghi e moglie di Lord Corlys, soprannominata la Regina Che Non Fu Mai essendole stato impedito di salire al trono dopo che il Gran Concilio ha preferito far diventare sovrano il cugino Viserys, solo perché uomo.

Sonoya Mizuno ha la parte di Mysaria, che è arrivata a Westeros senza possedere nulla e dopo aver venduto tutto quello che può ricordare, diventando però un'incredibile alleata del principe Daemon Targaryen, l'erede al trono.

Nella serie House of the Dragon - progetto ideato dallo scrittore George R.R. Martin in collaborazione con Ryan Condal e Miguel Sapochnik - l'attore Paddy Considine sarà Re Viserys Targaryen, che sale al trono dopo Jaehaerys Targaryen venendo scelto dai signori di Westeros durante il Concilio di Harrenhal.

Nel progetto anche Olivia Cooke che avrà la parte di Alicent Hightower, Emma D'Arcy che interpreterà la principessa Rhaenyra Targaryen, mentre Matt Smith avrà in House of the Dragon la parte del principe Daemon Targaryen.

Il nuovo show televisivo, che dovrebbe debuttare nel 2022, è tratto dal libro Fire & Blood che racconta tra le pagine la storia della famiglia Targaryen, dando spazio ad eventi ambientati ben 300 anni prima rispetto a quanto mostrato in Il trono di spade.

Lo showrunner di House of the Dragon sarà Ryan Condal (Colony) in collaborazione con il regista Miguel Sapochnik, impegnato anche dietro la macchina da presa di alcuni dei dieci episodi.