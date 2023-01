House of the Dragon: nuovi retroscena sull'abbandono di Miguel Sapochnik, showrunner della serie HBO

Nuovi retroscena sembrano giustificare l'abbandono, da House of the Dragon, di Miguel Sapochnik, come showrunner della serie HBO.

Miguel Sapochnik ha abbandonato il suo ruolo di showrunner della serie House of The Dragon sorprendendo, e adesso nuovi dettagli emersi online sembrano chiarire la situazione. Secondo quanto riportato pare che alla radice di questo abbandono ci fossero alcuni attriti fra lui e la stessa HBO.

È stato Collider (tramite Puck News) ha riportare queste nuove informazioni, suggerendo che il distaccamento fra Miguel Sapochnik e House of the Dragon sia dovuto a una precedente e "prolungata situazione di stallo" riguardante il coinvolgimento di sua moglie Alexis Raben e il suo come produttore nello show. La Raben ha prodotto anche la prima stagione ma parrebbe che HBO non la voglia per una seconda, giustificando il rifiuto con la sua inesperienza.

Data la situazione, quindi, Sapochnik avrebbe scelto di restare dalla parte della moglie, lasciando House of the Dragon. Prima di andarsene, però, ci ha comunque tenuto a rilasciare una dichiarazione parlando della serie stessa e del suo valore: "Sono così orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato con la prima stagione e felicissimo della reazione entusiasta dei nostri spettatori. È stato incredibilmente difficile decidere di andare oltre, ma so che è la scelta giusta per me, personalmente e professionalmente. Mentre lo faccio, però, sono profondamente confortato nel sapere che Alan si unirà alla serie. È qualcuno che conosco e rispetto da molto tempo e credo che questa preziosa storia non potrebbe essere in mani più sicure. Sono così felice di rimanere parte della famiglia HBO e House of the Dragon e, naturalmente, auguro a Ryan e al suo team il successo e tutto il meglio con la stagione 2 e oltre".