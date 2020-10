House of the Dragon: il prequel de Il Trono di Spade sarà girato in una location diversa

L'Irlanda del Nord non sarà più la location principale di House of the Dragon, la serie prequel de Il Trono di Spade trasloca (poco) più a sud.

House of the Dragon non verrà girato nella stessa nazione de Il trono di spade. Il prequel della serie fantasy cambierà location e probabilmente anche atmosfere.

La base di tutte e otto le stagioni de Il trono di spade è l'Irlanda del Nord. I principali studi dove è stata girata la serie HBO sono situati a Belfast, vicino al porto, mentre il quartier generale della serie prequel si sposterà in Inghilterra, nello specifico presso i Leavesden Studios di Watford, a nord di Londra. Il cambio di location è stato anticipato dal sito web Winter Is Coming e poi confermato da HBO.

Leavesden ha ospitato molte produzioni iconiche negli anni, inclusi i film di Harry Potter, e attualmente viene usata dalla produzione di The Batman. Uno dei principali vantaggi della nuova location è il clima, più mite (anche se di poco) rispetto ai rigidi inverni del Nord dell'Irlanda che spesso hanno causato problemi logistici nel corso della lavorazione de Il trono di spade, girato per lo più in inverno.

Molte celebri battaglie come la Battaglia delle Acque Nere e la Battaglia del Castello Nero sono state girate sotto la pioggia gelida. In confronto, l'area di Londra è più calda e asciutta e a tratti perfino soleggiata.

Ovviamente, come nel caso de Il trono di spade, girato anche in Croazia, Spagna, Marocco, Malta e Islanda, anche House of the Dragon gofrà di molteplici location, Irlanda del Nord compresa.

Da quanto sappiamo finora, Paddy Considine interpreterà King Viserys I Targaryen . Le riprese dovrebbero prendere il via nei primi mesi del 2021, in vista della premiere del 2022.