House of the Dragon, Matt Smith: "Forse il mio personaggio ha un po' troppe scene di sesso"

La star della serie prequel de Il Trono di Spade House of the Dragon Matt Smith ha rivelato di avere diverse scene di sesso nello show... Forse anche troppe.

House of the Dragon sta per fare il suo debutto su HBO, ma nel frattempo Matt Smith, l'interprete di Daemon Targaryen nella serie prequel de Il trono di spade, ha notato una certa abbondanza di scene di sesso nello spin-off, specialmente in relazione al suo personaggio...

Per scoprire sugli schermi quale sarà l'approccio scelto dagli autori del prequel dello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Chiacchierando con Rolling Stone, Matt Smith ha anticipato che questo aspetto, già abbondantemente presente nella serie madre, sarà parte integrante anche di House of the Dragon, e ne ha discusso i meriti creativi: "In certi momenti ti chiedi effettivamente 'Ma abbiamo davvero bisogno di un'altra scena di sesso?' e la loro risposta è 'Sì, ne abbiamo bisogno'." ha raccontato.

"E a quel punto immagino tu ti debba chiedere'Che stai facendo? Stai rappresentando i libri, o li stai diluendo per rappresentare il periodo storico attuale?'. E per quel che penso io, il tuo compito è quello di rappresentare i libri nella maniera più fedele e onesta possibile, così come sono stati scritti" ha poi continuato.

Così, quando gli chiedono se il suo Daemon avrà una buona dose di scene di sesso, Matt Smith risponde con una risata: "Sì... Direi forse un po' troppe, se chiedete a me".

Ma come verrà quantificato effettivamente questo "un po' troppe" non resterà che scoprirlo all'arrivo di House of the Dragon in tv, annunciato per il 21 agosto su HBO negli Stati Uniti e dal 22 agosto in esclusiva su Sky Atlantic qui in Italia.