House of the Dragon: Matt Smith ha difficoltà a ricordare i nomi dei draghi

Tra i protagonisti di House of the Dragon ci sarà anche Matt Smith che ha ammesso di avere avuto qualche problema con i nomi dei draghi.

L'ex star di Doctor Who è entrato nell'universo creato da George R.R. Martin e in una recente intervista ha svelato le tante difficoltà affrontate sul set, tra cui quelle legate alla memoria.

Matt Smith, ricordando una delle scene girate per House of the Dragon, ha dichiarato facendo riferimento al principe Daemon Targaryen: "Voglio delle pattuglie lungo il perimetro dell'isola. Recluta i cavalieri dei draghi, sono abili combattenti... Abbiamo Syrax, Caraxes e Tyraxes e...". L'attore ha quindi fatto una pausa e si è chiesto come si chiamava il quarto drago, esclamando: "Ah, santo cielo! No fanculo! Voglio... Ah, ca**o!".

Nessuno dei presenti all'intervista è però riuscito ad aiutarlo ed Emma D'Arcy ha quindi ammesso: "Tutti i draghi hanno strani nomi che contengono X".

Nella storia raccontata in House of the dragon i Targaryen hanno intorno a sé più draghi rispetto a quanto accade a Daenerys nella serie originale. La storia è infatti ambientata centinaia di anni prima di quanto mostrato in passato. Smith ha così sottolineato: "Sono letteralmente arrivato a un punto in cui ho pensato stessi dandogli il nome di una renna di Babbo Natale".

Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi citati ne Il Trono di Spade e racconta la storia della Casa Targaryen.

In dieci episodi girati nel Regno Unito, House of the Dragon vanta un grande cast che include fra i protagonisti Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans.