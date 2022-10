House of the Dragon: Martin risponde alla mancanza di Daeron Targaryen

Con l'avvicinarsi della conclusione della prima stagione di House of the Dragon i fan storici della saga hanno cominciato a chiedersi quando comparirà il personaggio di Daeron Targaryen. Nel corso degli ultimi episodi della serie abbiamo assistito a un salto temporale con il conseguente cambiamento del cast e l'arrivo di nuovi personaggi. Fra questi troviamo Aegon Targaryen e la sua consorte, nonché sua sorella, Helaena, eppure manca qualcuno all'appello.

La mancanza, in House of the Dragon, del loro fratello minore Daeron è stata spiegata da George R.R. Martin tramite un post sul suo blog rivelando che: "Sì, Alicent ha dato a Viserys quattro figli, tre maschi e una femmina. Il loro figlio più giovane Daeron è a Vecchia Città, non abbiamo avuto il tempo di svilupparlo in questa stagione".

House of the Dragon: lunga vita ai Velaryon

Questa spiegazione ha quindi convinto i fan che sono giunti ad House of the Dragon direttamente dal libro Fire and Blood, in cui Daeron Targaryen fa la sua comparsa non prima della fine della guerra, e quando appare è con l'esercito di Hightower. I fan non sono stati, comunque, gli unici a soffrire una certa mancanza di tempo con questa prima stagione, dato che anche Martin stesso ha rivelato che avrebbe voluto analizzare più approfonditamente la relazione tra Rhaenyra e ser Harwin Strong, ad esempio, limitato dalle tempistiche dei singoli personaggi sul piccolo schermo.

House of the Dragon: Matt Sith e Paddy Considine in una scena

Nel suddetto post lo scrittore si prende anche qualche riga per lodare la performance di Paddy Considine e il lavoro di caratterizzazione generale su House of the Dragon: "Complimenti a Eileen Shim, la sceneggiatrice, a Geeta Patel, la regista, al nostro incredibile cast... e in particolare a Paddy Considine, per la sua interpretazione di Re Viserys, il Primo del Suo Nome. Il personaggio che ha creato per lo show è molto più potente, tragico e sviluppato rispetto alla mia versione in Fire & Blood, tanto che sono quasi tentato di tornare indietro per strappare quei capitoli e riscrivere l'intera storia del suo regno. Paddy merita un Emmy solo per questo episodio. Se non ne ottiene uno, ehi, non c'è giustizia".