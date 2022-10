House of the Dragon: Luca Guadagnino condivide il suo apprezzamento per Fabien Frankel

In questo periodo l'amore verso House of the Dragon è tanto, e il fan d'eccezione Luca Guadagnino ha condiviso le sue lodi nei confronti di Fabien Frankel.

Tutti stanno parlando di House of the Dragon, e stiamo letteralmente assistendo alla nascita di un nuovo fandom che include gli appassionati del suo sequel e tutti gli ultimi arrivati. Tra le fila di ammiratori della nuova serie HBO c'è anche Luca Guadagnino che non ha tardato a esternare il suo apprezzamento nei confronti di Fabian Frankel, almeno secondo quanto riportato da AVclub.

House of the Dragon: una scena della serie

Il regista, infatti, avrebbe espresso, nel corso di un'intervista con Vanity Fair, il suo interesse verso Fabien Frankel, l'attore che interpreta Ser Criston, lodando la sua performance in House of the Dragon. Parlando con David Canfield del suo recente lavoro con Timotheé Chalamet, Luca Guadagnino ha rivelato che per quanto concerne il futuro starebbe mirando un nome soltanto: "Incredibilmente, perché lo incontrerò presto, sono molto interessato a Fabien Frankel di House of the Dragon. C'è qualcosa di completamente aggraziato in lui e questa bellissima fisicità che ha".

Al momento non sappiamo a quale incontro si riferisca il regista, anche se è ben nota l'importanza che dà alle sue muse di lavoro in lavoro. Non ci resta che guardare ai recenti lavori di Guadagnino, buttando anche un occhio al futuro che, chissà, potrebbe riservare un posto di tutto rispetto nella sua filmografia anche alla star di House of the Dragon.