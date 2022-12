House of the Dragon: George R.R. Martin ha spoilerato The Winds of Winter sul set della serie

Alcune recenti dichiarazioni dello showrunner di House of the Dragon hanno rivelato una particolare abitudine di George R.R. Martin, connessa a The Winds of Winter, sul set della serie HBO.

Superando tutte le aspettative del caso, la prima stagione di House of the Dragon è stata un grande successo e, mentre aspettiamo i nuovi episodi, lo showrunner ha parlato di George R.R. Martin, rivelando che sul set era sua abitudine spoilerare il nuovo libro de Il trono di spade, The Winds of Winter.

House of the Dragon: Paddy Considine e Matt Smith in una scena dell'ottavo episodio

Durante la convention ufficiale di Game of Thrones, Ryan Condal, showrunner di House of the Dragon, ha confessato che durante le riprese della serie, in più occasioni, George R.R. Martin ha anticipato qualche spoiler di The Winds of Winter, il libro conclusivo de Le cronache del ghiaccio e del fuoco, in sviluppo da anni.

Il produttore e sceneggiatore ha spiegato: "È una bella dinamica questa perché posso ancora essere un fan [di Game of Thrones]... sono eccitato per The Winds of Winter come tutti quanti. So alcune cose in anticipo perché a volte George le menziona senza contestualizzarle". Condal ha aggiunto: "Mi ha rivelato di alcuni dettagli che non hanno una connessione diretta [con House of the Dragon], e quando s'inoltra nei dettagli connessi con la mitologia e cose del genere fa solamente menzioni casuali".

Successivamente lo showrunner ha detto di non vedere l'ora che il libro esca e di leggerlo "come fan". Vi ricordiamo che la seconda stagione di House of the Dragon è attesa per la seconda metà del 2024.