House of the Dragon, dopo il season finale, ha raddoppiato gli spettatori de Gli Anelli del Potere

Gli ultimi dati raccolti dopo il season finale di House of The Dragon indicano che la serie ha continuato a raccogliere spettatori, raddoppiando anche gli ascolti di Gli Anelli del Potere.

Pur se accompagnata da un'iniziale incertezza, House of The Dragon è riuscita gradualmente ad affermare tutto il suo valore, arrivando, attualmente parlando, a battere ogni record di streaming. Sembra proprio che la tradizionale accoglienza iniziata da Game of Thrones sia tornata, confermando l'amore verso Westeros dei fan.

House of the Dragon: Paddy Considine e Matt Smith in una scena dell'ottavo episodio

Andando oltre i risultati che House of the Dragon ha conseguito durante la sua messa in onda, la serie è riuscita a raccogliere nuovo pubblico, anche a una settimana di distanza dal suo finale di stagione, raddoppiando inoltre i risultati delle altre concorrenti fantasy, tra cui Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Nel dettaglio, gli ultimi dati si riferiscono al lasso di tempo intercorso tra il 17 e il 23 ottobre, periodo in cui il season finale di House of the Dragon è stato presentato in anteprima su HBO e HBO Max. L'analisi si è quindi basata sul numero complessivo di minuti che gli spettatori hanno passato davanti a questa serie tv, con l'ultimo episodio che da solo ha raccolto circa un miliardo di minuti di trasmissione.

Anche se Gli Anelli del Potere, è stato visto per 570 milioni di minuti, non significa necessariamente che abbia un valore minore rispetto al lavoro di HBO, tenendo anche in considerazione il fatto che House of The Dragon ha due episodi in più e quindi una lunghezza maggiore in termini di minuti.