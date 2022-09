House of the Dragon, Emily Carey confessa: "Ho avuto paura per le scene di sesso"

La giovane attrice che interpreta Alicent in House of the Dragons ha confessato una sua paura relativa ad alcune scene, in particolare quelle molto intime.

È stata rilasciata ieri la quarta puntata di House of the Dragon, il prequel de Il Trono di Spade che sta riscuotendo un enorme successo. Una delle protagoniste, Emily Carey, nella quarta puntata viene vista in alcune scene di sesso che ha confessato essere state un po' problematiche per lei.

House of the Dragon: una scena della serie

La giovane attrice Emily Carey, infatti, a soli 18 anni ha dovuto confrontarsi con l'attore di House of the Dragon Paddy Considine, che interpreta il re Viserys, in scene molto intime. L'attrice ha confessato di aver paura delle scene di sesso dopo aver visto cosa accadeva alle donne ne Il trono di spade, in cui alcune sequenze sono state davvero violente.

In un'intervista con Newsweek, Emily Carey ha infatti detto: "Non conoscevo ancora Paddy, non sapevo quanto mi avrebbe messo a mio agio e come sarebbe stato facile poi girare quelle scene. Pensavo solo a un uomo di 47 anni insieme a me ed ero un po' preoccupata".

Ma l'attrice di House of the Dragon ha poi capito che sarebbe stato più semplice del previsto anche grazie al coordinatore dell'intimità presente sul set: "Grazie a lui si è in grado di parlare di tutto senza sentirsi a disagio. È stato di grande aiuto sul set"

Alla fine le paure di Emily Carey sono passate e la sua interpretazione di Alicent nelle puntate in onda è davvero brillante. L'attrice ha poi elogiato gli showrunner Ryan Condal e Miguel Sapochnik spiegando:

"In sala prove c'era sempre un dialogo aperto tipo: 'Guarda, questo è il modo in cui ci avviciniamo allo show. Ecco come sarà diverso dall'originale. Questo è ciò di cui vogliamo parlare. Questo è ciò che vogliamo mettere in evidenza. Questo è il modo in cui vogliamo che gli spettatori vedano le donne nel nostro spettacolo"