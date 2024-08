House of the Dragon si concluderà con la quarta stagione, svelata la data di inizio riprese della terza

È stato confermato che la serie prequel de Il trono di spade, House of the Dragon, si concluderà con la quarta stagione ed è anche stata rivelata la data di produzione della terza.

È stato finalmente confermato il numero di stagioni di House of the Dragon della HBO. Durante la conferenza stampa di lunedì, in cui si è parlato del finale della seconda stagione di House of the Dragon, lo showrunner e co-creatore Ryan Condal ha rivelato che il prequel de Il trono di spade comprenderà altre due stagioni e si concluderà con la quarta.

House of the Dragon 2: nel settimo episodio c'è un enorme cambiamento rispetto al libro di George R.R. Martin

L'inizio delle riprese di House of the Dragon 3

Condal ha anche confermato che la terza stagione è attualmente in fase di scrittura, che si preparerà in autunno e che si prevede di entrare in produzione "all'inizio del 2025". Alla domanda se anche la terza stagione sarà composta da otto episodi, come la seconda, Condal ha risposto: "Non ho avuto discussioni in merito con la HBO. Vorrei solo anticipare che la cadenza dello show, dal punto di vista della narrazione drammatica, continuerà a essere la stessa dalla seconda stagione in poi".

Le prime immagini dal set di House of the Dragon

L'autore delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, George R.R. Martin, che è co-creatore di House of the Dragon, ha precedentemente dichiarato sul suo blog personale che ritiene che ci vorrebbero quattro stagioni di 10 episodi ciascuna per raccontare la storia della Danza dei Draghi del suo libro Fuoco e sangue. Finora, però, la HBO non aveva confermato il numero di stagioni di House of the Dragon.

L'adattamento della HBO de Il trono di spade è durato otto stagioni dal 2011 al 2019. Attualmente, il canale via cavo premium sta producendo un altro prequel di Got: A Knight of the Seven Kingdoms, basato su Tales of Dunk and Egg di Martin e ambientato 100 anni prima degli eventi de Il trono di spade.

House of the Dragon 2: gli easter eggs dell'ottavo episodio

E la Battaglia del Calice?

Durante l'incontro con la stampa di lunedì, Condal ha spiegato perché il finale della seconda stagione non ha incluso la Battaglia del Calice, una storia iconica di Fuoco e sangue che è il punto logico successivo nella trama di House of the Dragon.

House of the Dragon: una delle prime immagini rilasciate

"Stavamo cercando di dare al Calice, che è probabilmente l'evento d'azione più atteso - beh, direi forse il secondo più atteso - di Fuoco e sangue, il tempo e lo spazio che merita", ha detto Condal. "Ovviamente, come chiunque abbia visto il finale, ci stiamo preparando per quell'evento. Quell'evento si verificherà a breve in termini di narrazione di House of the Dragon"

"Volevamo solo avere il tempo e lo spazio per farlo a un livello tale da emozionare e soddisfare i fan nel modo in cui meritava", ha aggiunto Condal.