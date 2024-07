House of the Dragon 2: nel settimo episodio c'è un enorme cambiamento rispetto al libro di George R.R. Martin

House of the Dragon ha finalmente presentato il suo trio di dragonieri, di cui si è spesso parlato, nel penultimo episodio della seconda stagione.

Tuttavia, nel presentare questo avvenimento cruciale ai suoi spettatori, la HBO si è di nuovo presa delle libertà importanti rispetto al materiale originale, prendendo una nuova e inattesa direzione creativa.

Ricordiamo che House of the Dragon è basato sul romanzo Fuoco e sangue di George R.R. Martin. Attenzione: se non siete in pari con gli episodi dello show non proseguite nella lettura di questo articolo. Trovate gli episodi di House of the Dragon su Sky e in streaming sulla piattaforma Now.

Hugh (Kieran Bew) in piedi davanti a Vermithor

Addam, Hugh e Ulf si sono legati ai draghi e aumentando così le probabilità di vittoria di Rhaenyra nella guerra civile Targaryen in corso. Tutti e tre questi draghi erano già presenti nella storia di Fuoco e sangue di Martin, ma la serie ha apportato una modifica sostanziale alle loro origini, in particolare a quella di Hugh.

In Fuoco e sangue, i Dragonseed vengono rivelati come persone che potrebbero avere ancora qualche traccia di sangue reale Targaryen nelle vene, il che significa che probabilmente erano legati a un lord o a un re generazioni prima. Nessuna di queste connessioni è stata spiegata, perché troppo lontane nel tempo per essere rintracciate o del tutto sconosciute. In House of the Dragon, tuttavia, è stato rivelato che Hugh è effettivamente un parente diretto di Re Jaehaerys, il Targaryen che sedeva sul Trono di Spade poco prima di Viserys.

Hugh ha raccontato alla moglie che sua madre lavorava in un bordello ed era la sorella di Jaehaerys, dandogli un legame molto chiaro con la stirpe Targaryen. Questo spiega anche perché Vermithor ha scelto di legarsi a lui. Vermithor non si era mai legato a nessun umano dopo la morte del suo precedente cavaliere: Re Jaehaerys.

Una situazione simile si è verificata con Seasmoke, che ha scelto Addam di Hull come suo prossimo cavaliere. Seasmoke si era legato a Laenor Velaryon, che ora sappiamo essere il fratellastro di Addam. Senza contare che Ulf ha affermato di essere il fratellastro bastardo di Daemon e Viserys, anche se non ha ancora dimostrato di essere un narratore affidabile.

Qual è il senso di tutto ciò? In Fuoco e sangue, i Dragonseed avevano solo dei lontani legami con i Targaryen (a parte Addam). La Nettles, che non è mai stata presente nella serie, non era collegata alla famiglia in nessun modo che noi conosciamo. House of the Dragon invece ha semplificato un po' la storia con queste nuove informazioni su Hugh. Ora possiamo collegare tutti questi nuovi cavalieri del drago direttamente ai reali Targaryen e Velaryon conosciuti. Di seguito il trailer del gran finale di questa seconda stagione.