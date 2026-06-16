House of the Dragon 3 rischia l’errore della stagione 2: Matt Smith insinua un nuovo rinvio

In una recente intervista sulla stagione 3, in arrivo anche in Italia il 22 giugno, l'interprete di Daemon Targaryen ha parlato di una famosa battaglia aerea che i fan aspettano con ansia, e che rischiano di attendere ancora per molto

House of the Dragon 3 sarà molto diversa dalla stagione 2: questo ce l'ha promesso Ryan Condal, lo showrunner, e possiamo promettervelo anche noi, dopo aver visto i primi 4 episodi. Tuttavia potrebbe riproporre quello che i fan continuano a considerare l'"errore" della satgione precedente: rinviare i momenti chiave della storia.

Il dubbio è stato insinuato da una dichiarazione di Matt Smith durante un'intervista alla rivista SFX. L'interprete di Daemon Targaryen ha lasciato intendere come alcune di quelle che potrebbero essere le vicende più attese della serie non siano ancora state definite nei dettagli della produzione. Ergo: non si trovano nella stagione 3. Tra queste figura soprattutto la battaglia sopra l'Occhio degli Dei, uno degli scontri più importanti raccontati in Fuoco e Sangue, l'opera di George R.R. Martin da cui è liberamente tratta la serie.

House of the Dragon, stagione 2: una foto del terzo episodio

Intendiamoci: il ritmo più lento della seconda stagione di House of the Dragon non è necessariamente un "problema". D'altro canto il secondo ciclo di episodi è stato anche teatro di avvenimenti importanti, come la morte di Rhaenys Targaryen (Eve Best), la "regina che non fu", o della prima vera battaglia tra draghi, che ha determinato anche il ferimento di re Aegon (Tom Glynn-Carney) per opera del fratello Aemond e del drago Vhagar. Nulla che però sia realmente bastato ai fan, che hanno catalogato House of the Dragon 2 come una lunga fase di costruzione narrativa ma con pochi momenti di reale svolta.

Peccato mortale è stato poi il mancato arrivo della Battaglia del Gullet, inizialmente attesa come finale di stagione, poi rimandata come apertura del terzo ciclo di episodi (a cui manca davvero pochissimo: la serie riprenderà lunedì 22 giugno su Sky, NOW ed HBO Max). Ora, secondo le ipotesi emerse dopo le dichiarazioni di Matt Smith, House of the Dragon 3 potrebbe seguire una dinamica simile.

Matt Smith e l'incertezza sulla battaglia sull'Occhio degli Dei

House of the Dragon 2: una scena della serie disponibile su Sky e NOW

Intervistato da SFX Magazine, l'attore britannico ha dichiarato di non avere informazioni dettagliate su come verranno adattati gli eventi futuri legati al suo personaggio. Ha spiegato di essere in attesa dei prossimi copioni per capire lo sviluppo della storia, lasciando aperta la possibilità che alcune sequenze vengano ancora rimodulate in fase di scrittura.

La battaglia sull'Occhio degli Dei, uno degli scontri più iconici della guerra civile dei Targaryen, considerata da molti fan uno dei momenti più attesi dell'intera serie, a quanto pare è tra quelle sequenze. "Si presume che stiano andando in quella direzione, ma non si può mai sapere", ha detto Smith. "È piuttosto presente nella storia, vero? Anche nel libro, è stata illustrata. Deve per forza arrivare, ma non sono a conoscenza dei dettagli finché non leggo il copione. Però incrocio le dita anche io!".

Che sia stata solo cautela nel tentativo di evitare spoiler? Certamente è una delle possibilità, ma questo non impensierisce meno i tanti spettatori fedeli della serie, che temono un nuovo slittamento degli eventi mostrati e un climax nuovamente rimandato. Anche perchè le puntate che seguiranno alle 8 in arrivo (che verranno trasmesse una a settimana, fino a lunedì 10 agosto), saranno le ultime: Ryan Condal ha già affermato che House of the Dragon non andrà oltre le quattro stagioni.

Considerando che la battaglia sull'Occhio degli Dei è già stata in parte accennata da Helena nella stagione 2, ma soprattutto considerando il mezzo pasticcio fatto da Il trono di spade nell'ottava stagione, con troppe trame chiuse frettolosamente, il dubbio dei fan a questo punto è giustificato.