House of the Dragon 2, il titolo della season premiere anticipa la morte di un personaggio? [SPOILER]

Il titolo del primo episodio della seconda stagione di House of the Dragon sembrerebbe indicare un importante risvolto di trama nella storia.

C'è grande trepidazione per seconda stagione di House of the Dragon, l'acclamato spin-off prequel de Il Trono di Spade, e già il titolo della season premiere sembra promettere nuovi spargimenti di sangue.

Attenzione, seguono spoiler

Occhio per occhio...

Come ben ricorderete, infatti, la prima stagione di House of the Dragon si concludeva con la morte di Lucerys (Elliot Grihault), figlio di Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy), per mano del Principe Aemond (Ewan Mitchell) e il suo drago Vhagar.

Ora, sembra che gli eventi del primo episodio della nuova stagione della serie HBO riprenderanno direttamente dalla sete di vendetta dei Targaryen, palesata anche dal titolo della season premiere "Un figlio per un figlio".

Secondo Redanian Intelligence, infatti, sarà questa frase proveniente dalla lettera di Daemon indirizzata a Rhaenyra a dare il titolo all'episodio.

Nella lettera, Daemon (Matt Smith) rassicura la consorte che l'uccisione di Lucerys non resterà impunito, indicando che, per un figlio morto, ve ne sarà un altro che perirà.

"Occhio per occhio, figlio per figlio. Lucerys sarà vendicato".

House of the Dragon 2, gli ultimi rumor sui casting: quali attori e personaggi vedremo nei nuovi episodi?

Arrivano Blood e Cheese?

Chi ha letto il libro di George R. R. Martin attende ormai da tempo il debutto sulle scene di Blood e Cheese, due personaggi che avranno un ruolo chiave negli schemi di vendetta dei Targaryen.

La loro introduzione, tuttavia, come riportava anche CBM, sembrava sarebbe avvenuta più in là nel corso della stagione, ma il titolo del primo episodio potrebbe indicare che questa potrebbe non essere poi così distante.

House of the Dragon 2: il numero degli episodi previsti è stato ridotto, ecco perché

Ad ogni modo, è difficile dire quanto fedele rimarrà la serie tv nei confronti del materiale cartaceo in questa seconda stagione, che pare avrà anche meno episodi rispetto a quanto preventivato. Non ci resta dunque che attendere l'arrivo di House of the Dragon 2 per scoprirlo.