House of the Dragon 1x07: i fan criticano le scene troppo scure, HBO sostiene sia una scelta creativa voluta

L'episodio 1x07 di House of the Dragonè stato accusato di avere delle scene troppo scure, ma HBO ha sottolineato che è stata una scelta creativa.

House of the Garden è stata al centro delle polemiche degli spettatori a causa dell'episodio 7 che propone delle scene troppo scure, scelta però difesa da HBO.

Non proseguite con la lettura se non avete visto la puntata e non volete anticipazioni .

Dopo la messa in onda della nuova puntata di House of the Dragon, molti spettatori hanno condiviso la propria frustrazione perché alcuni passaggi della storia erano davvero difficili da vedere a causa della ridotta luminosità delle sequenze.

Alla regia dell'episodio c'è Miguel Sapochnik, già al centro di commenti simili a causa di The Long Night, uno degli episodi più conosciuti e apprezzati della serie Il Trono di Spade.

House of the Dragon: guida alla linea di successione dei Targaryen

HBO ha però rivelato, rispondendo alle domande di un fan, che aveva scritto che il network doveva chiedere scusa per aver proposto una puntata composta "letteralmente da uno schermo nero", che si è trattata di una scelta creativa specifica.

Sapochnick, in passato, aveva dichiarato che l'oscurità era stata una scelta voluta in The Long Night perché era l'atmosfera necessaria al racconto proposto nello show.