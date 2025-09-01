House of Guinness: il trailer della serie Netflix anticipa violenza, amore e lotta per il potere

Il 25 settembre arriverà su Netflix la serie House of Guinness, la nuova creazione di Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders. Online è stato quindi condiviso il trailer del progetto che racconterà la storia di una delle dinastie irlandesi più famose di sempre.

Cosa anticipa il trailer di House of Guinness

La serie House of Guinness ha come star James Norton nel ruolo di Sean Rafferty, e Anthony Boyle, Louis Partridge, Emily Fairn e Fionn O'Shea rispettivamente nei ruoli di Arthur, Edward, Anne e Benjamin Guinness.

Il video promozionale condiviso online si apre con la morte di Sir Benjamin Guinness, l'uomo responsabile della distilleria che è diventata famosa in tutto il mondo. Il testamento avrà delle conseguenze sui figli e nella serie ci sarà spazio per violenza, romanticismo e amori.

Ecco il trailer:

I realizzatori della serie del creatore di Peaky Blinders

House of Guinness è stata prodotta da Knight, Karen Wilson, Elinor Day, Martin Haines, Tom Shankland e Ivana Lowell.

Tra gli interpreti ci sono poi Derva Kirwan, Jack Gleeson e Niamh McCormack.

Nel team di registi ci sono inoltre Tom Shankland e Mounia Akl.

Steven Knight è attualmente impegnato nella stesura della sceneggiatura del nuovo film di James Bond. Il ritorno sugli schermi dell'agente 007 sarà diretto da Denis Villeneuve e, per ora, non ha ancora trovato il suo protagonista dopo l'addio di Daniel Craig all'iconico ruolo.

L'artista, recentemente, ha lavorato a progetti come A Thousand Blows, This Town, The Veil, SAS Rogue Heroes e Tutta la luce che non vediamo. Tra i film di cui è stato sceneggiatore ci sono Spencer, Locke e Serenity. Recentemente è poi tornato nel mondo di Peaky Blinders, la serie con star Cillian Murphy.