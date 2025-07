James Bond: sarà Steven Knight, autore di Peaky Blinders, a firmare la sceneggiatura del nuovo film

Il prossimo film dedicato alle avventure di James Bond ha trovato il suo sceneggiatore: sarà infatti Steven Knight, il creatore di Peaky Blinders, a firmare il prossimo capitolo del franchise di 007.

La regia, come confermato alcune settimane fa, sarà firmata dal canadese Denis Villeneuve.

La scelta di Knight per il ritorno di James Bond

La prossima missione dell'agente segreto sarà prodotta dal team composto da Amy Pascal e David Heyman con Pascal Pictures e Heyday, in collaborazione con Tanya Lapointe.

Amazon MGM, che ha ottenuto il controllo del franchise, sta lavorando con attenzione per creare il giusto gruppo per riportare sugli schermi James Bond, iconico ruolo che non è stato ancora assegnato dopo l'addio di Daniel Craig.

Steven Knight, nelle ultime settimane, era emerso come il preferito dai produttori per occuparsi della sceneggiatura dopo alcuni colloqui con la produzione.

Denis Villeneuve, che è impegnato a girare il terzo capitolo di Dune, l'ha poi incontrato e il meeting ha portato all'accordo necessario a confermare il coinvolgimento del creatore di Peaky Blinders.

Proprio l'impegno del regista sul set del capitolo conclusivo della saga tratta dei romanzi di Frank Herbert sembra obbligherà ad attendere ancora qualche mese prima di scoprire quale attore diventerà l'agente 007.

La carriera di Steven Knight

Knight, recentemente, ha lavorato a progetti come A Thousand Blows, This Town, The Veil, SAS Rogue Heroes e Tutta la luce che non vediamo. Tra i film di cui è stato sceneggiatore ci sono Spencer, Locke e Serenity. Recentemente è poi tornato nel mondo di Peaky Blinders, la serie con star Cillian Murphy, in occasione del film che concluderà la storia, progetto destinato a Netflix, come House of Guinness.

Steven ha pubblicato anche quattro romanzi e The Movie House, Alphabet City, Out of the Blue e The Last Words of Will Wolfkin.

Non resta quindi che attendere per scoprire quale sarà il suo approccio alla storia dell'agente 007 e se i fan, vecchi e nuovi, resteranno soddisfatti.