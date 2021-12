House of Gucci: LIDL "sfrutta" Lady Gaga e Adam Driver per vendere i suoi maglioni (FOTO)

House of Gucci sta per arrivare, l'attesa ha portato la tensione dei fan alla stelle ma c'è una multinazionale che evidentemente ha deciso di cavalcare l'onda pubblicizzando i Christmas Jumper: si tratta di LIDL Irlanda che ha sfruttato una foto promozionale di Lady Gaga e Adam Driver al fine di vendere i suoi nuovi maglioni natalizi.

Tramite un'immagine modificata digitalmente, un fotomontaggio così evidentemente mal realizzato che ha fatto letteralmente impazzire i fan, la catena europea di supermercati di origine tedesca ha deciso di pubblicizzare un loro nuovo prodotto che i fan, in un certo senso, si aspettavano.

Non è la prima volta, infatti, che Lidl crea dei prodotti originali da indossare: tutti si ricorderanno le famose scarpe Lidl andate a ruba qualche tempo fa che sono state rivendute su svariati siti di e-commerce per diverse centinaia di euro. La multinazionale ha anche annunciato che per ogni Christmas Jumper acquistato una sterlina andrà all'ente di beneficienza britannico NSPCC, fondato per proteggere i bambini che vivono in situazioni familiari difficili.

House of Gucci, adattamento cinematografico del libro House of Gucci. Una storia vera di moda, avidità, crimine (The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed) scritto da Sara Gay Forden, è un film ispirato all'omicidio di Maurizio Gucci, imprenditore e presidente della casa di moda Gucci.