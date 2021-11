House of Gucci: Lady Gaga è stata nel personaggio di Patrizia Reggiani per un anno e mezzo

Lady Gaga ha confessato di aver sperimentato difficoltà psicologiche nelle fasi finali delle riprese di House of Gucci per via della sua immedesimazione nel personaggio di Patrizia Reggiani.

Per il ruolo di Patrizia Reggiani in House of Gucci, Lady Gaga ha scelto di sperimentare il metodo evitando di abbandonare il personaggio per un anno e mezzo, accento italiano compreso.

House of Gucci: Adam Driver e Lady Gaga

Come rivela il nuovo trailer di House of Gucci uscito pochi giorni fa, il film di Ridley Scott vanta una serie di interpretazioni mimetiche del cast stellare per calarsi nei panni dei membri della famiglia Gucci. House of Gucci ricostruisce, infatti, l'omicidio dell'erede Maurizio Gucci del 1995 la cui mandante era l'ex moglie Patrizia Reggiani.

"Sono passati tre anni da quando ho iniziato a lavorarci... e sarò pienamente onesta e trasparente: ho vissuto come Patrizia Reggiani per un anno e mezzo. E ho parlato con un accento italiano per nove mesi", ha rivelato Lady Gaga a British Vogue. "Anche fuori dal set non abbandonavo mai il personaggio. Sono rimasta con lei".

Prima ancora che il film iniziasse la produzione a Roma, Lady Gaga stava già subendo una trasformazione dopo aver dedotto che era "quasi impossibile per me parlare con un accento da bionda. Così mi sono dovuta subito tingere i capelli e ho iniziato a vivere in un modo in cui tutto ciò che guardavo, tutto ciò che toccavo... iniziavo a notare dove e quando potevo vedere i soldi".

E poi è arrivato l'accento. Lady Gaga ha lavorato instancabilmente per perfezionarlo approfondendo dapprima un dialetto specifico del luogo di nascita di Patrizia Reggiani e poi modificandolo per "lavorare sul modo di parlare del ceto superiore". Il tutto per mostrare il cambiamento dello stato sociale del suo personaggio nel film:

"Ho pensato ai miei antenati in Italia e a cosa dovevano fare per farmi avere una vita migliore. Volevo solo renderli orgogliosi, motivo per cui ho deciso di costruire la performance su una donna vera e non sull'idea di una donna cattiva".

House of Gucci, Patrizia Gucci offesa dalle foto dal set di Al Pacino e Jared Leto: "Sono brutti, orribili"

Ma durante le fasi finali delle riprese, la popstar ha rivelato di aver iniziato a perdere il contatto con la propria realtà, il che ha comportato alcune "difficoltà psicologiche":

"O ero nella mia stanza d'albergo, vivendo e parlando come Patrizia Reggiani, o ero sul set, vivendo e parlando come lei. Ricordo che un giorno sono uscita con un cappello in testa per fare una passeggiata. Non facevo una passeggiata da circa due mesi e sono andata nel panico... pensavo di essere sul set di un film".

L'uscita italiana di House of Gucci è fissata per il 3 dicembre.