House of Gucci, il dietro le quinte del nuovo film di Ridley Scott (VIDEO)

In attesa dell'arrivo di House of Gucci nelle sale, perché non dare un'occhiata dietro le quinte del nuovo film di Ridley Scott? In questo video vediamo all'opera Lady Gaga, Adam Driver e il resto del cast, ma ci viene anche raccontato qualcosa in più sui personaggi e sull'esperienza sul set dai diretti interessati.

Fate attenzione, perché la Famiglia Gucci sta per fare la sua entrata in scena.

Il prossimo 16 dicembre arriverà nelle sale House of Gucci, pellicola che ci trasporterà all'interno dei drammi famigliari della celebre casa di moda italiana, scavando nel suo passato e portando sullo schermo gli avvenimenti che condussero all'omicidio di Maurizio Gucci per ordine di Patrizia Reggiani.

Ma prima di allora, vediamo cosa ne pensa il cast della storia, di Patrizia stessa, e di come la pluripremiata cantante e attrice sia riuscita a immedesimarsi nella parte in questa featurette behind the scenes diffusa da IGN.

Con interventi da parte di Al Pacino, Salma Hayek, Adam Driver e Lady Gaga, e commenti dal regista del film, Ridley Scott, abbiamo modo di esplorare più a fondo la sua realizzazione, e come sono avvenute alcune scelte creative, come ad esempio il casting di Lady Gaga.

E voi, siete pronti ad entrare in sala nel nome del padre, del figlio e di Casa Gucci?