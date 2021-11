House of Gucci, Adam Driver parla della scena di sesso con Lady Gaga: "Lo sentivamo davvero"

Adam Driver ha raccontato della scena di sesso con Lady Gaga, che vedremo in House of Gucci, il nuovo film di Ridley Scott.

House of Gucci è il film più atteso di questo inverno, con Lady Gaga e Adam Driver. L'attore, recentemente, ha svelato i segreti della scena di sesso che vedremo presto nel film, raccontando di aver provato veramente tutte le sensazioni improvvisate.

House Of Gucci: Lady Gaga e Adam Driver in una foto dal set di Gressoney

Nel nuovo film di Ridley Scott, Adam Driver e Lady Gaga interpreteranno una coppia molto discussa negli anni '90: Lady Gaga è Patrizia Reggiani, l'ex moglie del capo della casa di moda Gucci, Maurizio Gucci, interpretato da Adam Driver. Quest'ultimo, in una recente intervista con EW per presentare House of Gucci, ha raccontato qualcosa in più sulla scena di sesso che vedremo al cinema:

"Ci abbiamo lavorato come avremmo fatto per qualsiasi combattimento o qualsiasi scena, poi l'abbiamo semplicemente eseguita forse una o due volte, e basta! La sentivamo, per così dire! Tutto quello che dico suona come un doppio senso, ma l'abbiamo fatto! Devo anche dire che, a quel punto, stavamo girando da un mese, quindi ci siamo sentiti molto a nostro agio a fare quello che dovevamo fare."

Nonostante il tema principale del film siano gli eventi che hanno portato all'omicidio di Gucci, House of Gucci non si limita a raccontare il lato oscuro della vita della coppia. All'interno del tragico racconto, infatti, c'è anche una storia d'amore ambientata durante i primi giorni della relazione tra Gucci e Reggiani. I due attori si soni immedesimati alla grande nei personaggi, promettendo a tutti gli spettatori delle performance brillanti.

House of Gucci è stato designato dalla critica come uno dei film che contenderanno all'Oscar per il Miglior Film ai prossimi Academy Awards, complice un cast composto non solo da Lady Gaga e Adam Driver, ma anche da Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons e Salma Hayek.

House of Gucci uscirà nelle sale italiane il 16 dicembre 2021.