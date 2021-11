House of Gucci, gli accenti di Lady Gaga e Patrizia Reggiani a confronto (VIDEO)

Quanto è simile l'accento di Lady Gaga in House of Gucci a quello di Patrizia Reggiani? Scopriamolo mettendo a confronto dei video.

C'è chi apprezzato la capacità di Lady Gaga in House of Gucci di replicare l'accento di Patrizia Reggiani, e chi meno... E ora i fan dell'artista ricorrono al confronto diretto attraverso dei video per dimostrarne la bravura.

House of Gucci sta per arrivare nelle sale, ma nel frattempo, tra anteprime e materiali promozionali il mondo ha potuto già farsi un'idea di come sono state le interpretazioni degli attori scelti per portare sullo schermo la nota famiglia di stilisti italiani. E come sempre quando c'è di mezzo Lady Gaga, anche stavolta la star è il focus delle conversazioni del web.

In particolare, in questo caso è il suo accento a farla da padrone. Secondo l'attrice italiana e dialect coach della pellicola Francesca De Martini, quello di Gaga è più simile all'accento che avrebbe un russo quando parla l'inglese, che non quello di un italiano, ma i fan non sono affatto d'accordo, e come riporta anche Insider, si sono procurati dei video di vecchie interviste della Reggiani per dimostrarlo.

Mettendo a confronto alcune scene del film con degli estratti di conversazioni di Reggiani, su Twitter e Reddit è partita una vera e propria discussione riguardo ai meriti e ai demeriti dell'interpretazione della cantante e attrice (tra l'altro di origini italiane).

Voi cosa ne dite? Vi sembra abbastanza somigliante?

House of Gucci arriverà nelle sale italiane il 16 dicembre 2021.