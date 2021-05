Hotel Transylvania 4: un teaser svela quando debutterà il trailer

Il trailer di Hotel Transylvania 4 arriverà online nella giornata di lunedì, come annuncia un breve teaser condiviso online.

Il post condiviso su Twitter annuncia che l'hotel sta per affrontare alcuni mostruosi cambiamenti, mentre il filmato propone un momento di grande entusiasmo e riporta sugli schermi i membri della famiglia di Dracula.

Il franchise di Hotel Transylvania ha guadagnato con i precedenti film animati dedicati alla storia dell'albergo frequentato da mostri di ogni tipo oltre 1.3 miliardi di dollari ai box office mondiali ed è composto da tre lungometraggi e una serie spinoff.

Nei capitoli precedenti Adam Sandler ha dato voce a Dracula, ritratto come il proprietario di un hotel pauroso che rappresenta un rifugio sicuro per i mostri che non possono vivere apertamente nel mondo degli esseri umani.

Alla regia di Hotel Transylvania 4 ci saranno Jennifer Kluska e Derek Drymon e il progetto dovrebbe debuttare nelle sale americane il 6 agosto 2021.

Genndy Tartakovsky, che ha creato la serie, firmerà la sceneggiatura e la produzione in collaborazione con Michelle Murdocca. Alice Dewey Goldstone farà inoltre parte del team di produttori.

Selena Gomez, oltre a dare voce alla figlia dell'iconico vampiro, sarà coinvolta in veste di produttrice esecutiva del nuovo capitolo della storia.