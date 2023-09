Rapito, November - I 5 giorni dopo il Bataclan, Hotel Transylvania 4 e i voti del mese 4K-Blu-Ray-DVD. Parte 1

La prima parte della nostra rubrica homevideo di recensioni 4K, Blu-ray e DVD, si apre con l'ultimo intenso film di Marco Bellocchio, Rapito, che ricostruisce la vera storia di Edgardo Mortara, divenuta a metà Ottocento un caso politico internazionale. A seguire un'altra storia forte, ma molto più recente, ovvero November - I cinque giorni dopo il Bataclan, sulle indagini seguenti agli attentati che sconvolsero Parigi nel 2015.

Rapito: una scena del film

Si cambia registro e spazio alla leggerezza con Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso, quarto e ultimo capitolo della saga di animazione che vede la bizzarra convivenza tra mostri e umani. Per chiudere si torna ad argomenti duri e scottanti con Il patto del silenzio - Playground, un crudo film sul bullismo girato dal punto di vista dei bambini.

Rapito: la recensione del 4K UHD

IL FILM. Accolto con grande entusiasmo a Cannes, Rapito di Marco Bellocchio ricostruisce la vera storia, divenuta un caso politico internazionale, di Edgardo Mortara, un ragazzo ebreo che a Bologna fu rapito e forzatamente convertito al cattolicesimo nel 1858. Battezzato segretamente da una domestica da piccolo, il bambino viene strappato alla famiglia d'origine perché la legge papale è inappellabile: deve ricevere un'educazione cattolica. I genitori lottano duramente per liberare il figlio ma il Papa non accetta di restituirlo.

IL 4K UHD. Un trattamento di riguardo quello che Eagle Pictures ha riservato a Rapito, presentato in un'eccellente edizione a due dischi con il film in 4K e in blu-ray. Davvero super il video, ma anche l'audio in DTS HD 5.1 è di ottima fattura, prima replicando dialoghi perfetti, un'ambienza curata e una resa potente dell'opprimente colonna sonora, poi scatenandosi nel finale, soprattutto con la scena di Porta Pia che fa esaltare i bassi. Negli extra troviamo un backstage di 21 minuti nel quale Bellocchio parla dei vari aspetti del film e ci sono molti dietro le quinte delle riprese davvero interessanti.

Rapito: Paolo Pierobon ed Enea Sala nella prima foto del film di Marco Bellocchio

DA NON PERDERE. Come detto, il video è superbo per ricchezza cromatica e incisività del dettaglio, e anche per la capacità di catturare non solo primi piani porosissimi, ma anche i costumi delle gerarchie ecclesiastiche fin nei minimi particolari, descrivendo con infinita cura anche gli ambienti. Ottime anche le scene in oscurità, che peccano solo un po' di scarsa profondità, ma grazie a un nero profondo esaltano i dettagli nelle ombre.

I VOTI. Video: 8,5 - Audio: 8 - Extra: 7

Rapito, recensione: il film di un regista completamente libero

November - I cinque giorni dopo il Bataclan: la recensione del DVD

IL FILM. Serrato e tesissimo thriller poliziesco, November - I cinque giorni dopo il Bataclan racconta la frenetica corsa contro il tempo dei servizi antiterrorismo francesi per dare la caccia ai sospetti dopo gli attentati che il 13 novembre 2015 sconvolsero Parigi. Il film diretto da Cédric Jimenez, con Jean Dujardin e Anaïs Demoustier tra i protagonisti, segue le indagini fra intercettazioni e ascolto dei testimoni, fino al raid della polizia a Saint Denis del 18 novembre.

IL DVD. November - I cinque giorni dopo il Bataclan è disponibile in homevideo grazie al DVD targato CG-Adler. Un prodotto scarno di extra (c'è solo il trailer) ma tecnicamente valido, a partire da un video che riesce a reggere abbastanza bene le numerose scene in notturna o comunque poco illuminate. Il quadro resta generalmente solido, poche volte cede a sbavature evidenti sui contorni, che si verificano soprattutto nelle panoramiche. Per il resto buon dettaglio sui volti dei protagonisti e negli ambienti.

November - I cinque giorni dopo il Bataclan: Jean Dujardin in una scena del film

DA NON PERDERE. Ottimo l'audio, un Dolby Digital 5.1 sia in italiano che in originale, che tiene botta alla tensione costante del film, con musica incalzante, ambienza ben descritta e dialoghi dal buon timbro. Il reparto può scatenarsi poi nel raid finale: tra raffiche, spari e soprattutto esplosioni, l'apporto dell'asse posteriore è preciso e potente, la spazialità è eccellente e anche i bassi sprigionano energia e fanno sentire i muscoli.

I VOTI. Video: 7- Audio: 8 - Extra: 4

November - I cinque giorni dopo il Bataclan, la recensione: uno spy thriller per rivivere un trauma collettivo

Hotel Transylvania 4: Uno scambio mostruoso: la recensione del blu-ray

IL FILM. Quarto e ultimo capitolo della saga sulla bizzarra convivenza tra mostri e umani, Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso vede ancora protagonista Drac e la sua banda. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il "Raggio Mostrificatore", va in tilt, Drac e i suoi amici mostri vengono trasformati in umani mentre Johnny fa il processo inverso e diventa un mostro. Privato dei suoi poteri, Drac dovrà necessariamente appoggiarsi a Johnny e insieme a lui trovare una soluzione per far tornare tutti al loro aspetto originario e salvarli prima che sia troppo tardi.

IL BLU-RAY. Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso è arrivato in homevideo con il blu-ray targato Eagle Pictures, prodotto tecnicamente eccellente e discreto negli extra. Formidabile il video, mentre l'audio nelle tracce DTS-HD 5.1 (italiana e originale) è sempre molto vivace, con predominanza dei canali anteriori ma surround belli attivi nelle scene movimentate e per la musica. Gli extra partono con il corto Cuccioli di mostro (6') nel quale Drac deve trovare un compagno con cui Tinkles possa giocare. A seguire Mostro-Mix - Hotel Transylvania diventa Transformania (6') sul fascino del franchise, Hotel Transyl-Trivia (3') su alcune curiosità, Sfida della scatola dei mostri (1') tra Andy Samberg e Selena Gomez, il video musicale con i testi di "Love Is Not Hard To Find": (2' e mezzo). È presente anche il commento audio del regista.

Hotel Transylvania - Uno scambio mostruoso: un'immagine del film

DA NON PERDERE. Il video è davvero straordinario per l'intensità cromatica e l'impressionante vivacità dei colori che sprigiona, ma anche per il dettaglio affilato e incisivo su tutti gli elementi del piano: basta vedere i tappeti e i muri che sembrano quasi tangibili nei loro particolari, ma anche i personaggi sono sempre ottimamente definiti nelle loro caratteristiche. Il quadro vanta anche una bella profondità.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 9 - Extra: 7

Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, recensione: e vissero disumani e contenti

Il patto del silenzio - Playground: la recensione del DVD

IL FILM. Un film sul bullismo piuttosto crudo e realistico, perché girato completamente dal punto di vista dei bambini. Il patto del silenzio - Playground, diretto da Laura Wandel, vede protagonista la piccola Nora al suo esordio alla scuola elementare. Un'esperienza subito traumatica perché nota molto presto che il fratello maggiore Abel, che frequenta la stessa scuola, è pesantemente bullizzato da alcuni compagni e non vuole farne parola con nessuno. Nora si troverà divisa fra la volontà del fratello e la necessità di dire tutto a loro padre.

Il patto del silenzio - Playground, la recensione: Dell'innocenza perduta

IL DVD. Il patto del silenzio - Playground è ora disponibile in homevideo grazie al DVD CG-Wanted, prodotto che se sul piano degli extra offre solamente il trailer, su quello tecnico è davvero convincente. A partire da un video che favorito da una compressione trasparente considerata la brevità del film, offre un quadro sempre molto compatto, con dettaglio ottimo per il formato sui volti dei protagonisti, sempre seguiti dalla camera da molto vicino per coglierne ogni emozione.

Il patto del silenzio - Playground: una scena del film

DA NON PERDERE. Ma a sorprendere è soprattutto l'audio in Dolby Digital 5.1, presente sia per l'italiano che per l'originale, e incredibile per come riesce a replicare il caos e la vivacità dei bambini in tutti gli spazi scolastici, soprattutto nei corridoi, in classe e nei momenti di ricreazione. L'attività dell'asse posteriore è praticamente continua e precisa, e lo spettatore è avvolto sempre da voci di bambini che giocano e urlano, aspetto che rende ancora più immersiva l'esperienza.

I VOTI. Video: 7,5 - Audio: 8 - Extra: 4