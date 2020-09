Hotel Transylvania 4: Selena Gomez star e produttrice del sequel

Selena Gomez sarà la protagonista di Hotel Transylvania 4, sequel di cui sarà anche la produttrice esecutiva in collaborazione con Sony Pictures Animation.

L'attrice riprenderà quindi ancora una volta il ruolo di Mavis, la figlia del Conte Dracula, il famoso vampiro.

Il franchise di Hotel Transylvania ha guadagnato oltre 1.3 miliardi di dollari ai box office mondiali ed è composto da tre film e una serie spinoff. Adam Sandler ha dato voce a Dracula, ritratto come il proprietario di un hotel pauroso che rappresenta un rifugio sicuro per i mostri che non possono vivere apertamente nel mondo degli esseri umani.

Alla regia di Hotel Transylvania 4 ci saranno Jennifer Kluska e Derek Drymon e il progetto dovrebbe debuttare nelle sale americane il 6 agosto 2021.

Genndy Tartakovsky, che ha creato la serie, firmerà la sceneggiatura e la produzione in collaborazione con Michelle Murdocca. Alice Dewey Goldstone farà inoltre parte del team di produttori.

Selena Gomez ha recentemente prodotto il film The Broken Hearts Gallery e serie di successo come Tredici e Living Undocumented, oltre ad aver ideato ed essere stata protagonista di Selena+Chef.