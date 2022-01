Hotel Transylvania 4, le reazioni della critica USA al nuovo film d'animazione

Il 14 gennaio arriverà finalmente sugli schermi Hotel Transylvania 4, che questa volta sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video. Ma cosa ne pensa la critica USA di quest'ultimo capitolo della saga animata di Sony Pictures?

A giudicare dalle reazioni raccolte anche da Cinamablend, sembrs che Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, film che segna la conclusione del franchise con protagonisti Dracula e i suoi mostruosi amici e familiari non abbia esattamente infervorato gli animi, ma che abbia comunque fatto un buon lavoro nel chiudere la storia.

Cinemablend: "Come con ogni franchise animato, Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso sarà una buona fonte di lacrime e risate. I bambini che sono cresciuti con Drac e la sua famiglia non solo diranno addio a una parte della loro infanzia, ma potrebbero anche farlo presentandola ai propri figli. Non importa quale sia la vostra età o quali siano le vostre circostanze, se siete stati con Drac e i suoi fin dall'inizio, l'ultimo film sarà una visione essenziale che segnerà un addio veloce, divertente e carico d'affetto".

THR: "I film di Hotel Transylvania non hanno mai avuto il loro punto di forza nella sceneggiatura - Tartakovsky eccelle nelle narrazioni più improntate sullo stile e l'azione non verbale come Samurai Jack - ma Uno scambio mostruoso rimane sufficientemente piacevole per il suo target di riferimento; e quelli che possono trovare il suo senso dell'umorismo un po' troppo infantile, dovrebbero almeno essere in grado di apprezzare l'animazione piuttosto distintiva, che può essere tanto energicamente bizzarra quanto quella dei Looney Tunes".

Slash Film: "Se c'è qualcosa di nuovo in questo film è sicuramente la sensazione che la serie è consapevole di essere arrivata al suo capolinea. Non si cerca nemmeno di provare a suscitare quel genere di emozioni a cui puntava Toy Story 4 della pixar, ma è chiaro che i filmmaker hanno voluto introdurre l'idea del 'pensionamento' di Drac perché la serie in sé stava giungendo a conclusione".

The Wrap: "I film di Hotel Transylvania non saranno delle commedie sofisticate, ma sono stati chiaramente realizzati da degli artigiani appassionati e talentuosi che, grazie a delle fortunate circostanze, quali che siano state, sono riusciti a inserire abbastanza personalità in questa serie in computer-grafica [da farla funzionare davvero]. E mentre molte delle battute in Hotel Transylvania:Uno scambio mostruoso probabilmente non vi rimarranno in mente, sono comunque eseguite decentemente".

Ma agli spettatori l'ardua sentenza, che verrà emessa nei prossimi giorni, all'arrivo di Hotel Transylvania 4 su Amazon Prime Video.