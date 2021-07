Hotel Transylvania 4: nel nuovo trailer si vede la trasformazione dei protagonisti

Hotel Transylvania 4 arriverà nei cinema americani venerdì 1 ottobre e il nuovo trailer regala alcune divertenti scene inedite tratte dal lungometraggio animato.

Nel video si assiste infatti alle conseguenze di un incidente che trasforma i mostri in esseri umani e il giovane Johnny in una creatura sovrannaturale. I protagonisti, per risolvere la situazione, dovranno quindi intraprendere un avventuroso viaggio pieno di sorprese.

Il quarto capitolo della storia di Hotel Transylvania, intitolato Uno Scambio Mostruoso, sarà l'ultimo previsto dal franchise creato da Todd Durham e prodotto da Sony Pictures Animation. Alla regia non c'è Genndy Tartakovsky, che ha firmato solo la sceneggiatura, passando quindi il testimone dietro la macchina da presa a Jennifer Kluska e Derek Drymon.

A dare voce a Dracula, inoltre, non sarà Adam Sandler ma l'attore Brian Hull, mentre tra i ritorni nel cast vocale ci sono Andy Samberg nel ruolo di Johnny e Selena Gomez che interpreta Mavis.

Nella versione italiana è invece Claudio Bisio a dare voce all'iconico personaggio.

La sinossi anticipa:

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d'ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l'impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l'aiuto di Mavis e dell'esilarante gruppo di 'umani' capitanato da Drac, l'obiettivo è far tornare tutti all'aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.

Il franchise animato ha guadagnato con i precedenti film animati dedicati alla storia dell'albergo frequentato da mostri di ogni tipo oltre 1.3 miliardi di dollari ai box office mondiali ed è composto da tre lungometraggi e una serie spinoff.

Nei capitoli precedenti Adam Sandler ha dato voce a Dracula, ritratto come il proprietario di un hotel pauroso che rappresenta un rifugio sicuro per i mostri che non possono vivere apertamente nel mondo degli esseri umani.