Hotel Transylvania 4: il film non verrà distribuito nelle sale

Hotel Transylvania 4 non verrà distribuito nelle sale: Sony ha deciso che il sequel debutterà su una piattaforma di streaming.

A preoccupare gli studios sembra sia la diffusione della variante delta negli Stati Uniti e il fatto che i ragazzini di età inferiore ai 12 anni non possono essere vaccinati, mentre molte sale a New York e Los Angeles pemettono l'accesso solo a chi si è vaccinato, situazione che potrebbe rendere complicato per molte famiglie trascorrere del tempo insieme guardando le nuove avventure della famiglia di Dracula e dei suoi amici.

Il sito di Variety sostiene che Amazon abbia pagato 100 milioni di dollari per ottenere i diritti necessari a distribuire Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso, tuttavia sembra che l'accordo non sia stato ancora raggiunto. Sony dovrebbe mantenere i diritti televisivi, dell'home entertainment e del debutto nelle sale cinesi.

Il quarto capitolo della storia di Hotel Transylvania sarà l'ultimo previsto dal franchise creato da Todd Durham e prodotto da Sony Pictures Animation. Alla regia non c'è Genndy Tartakovsky, che ha firmato solo la sceneggiatura, passando quindi il testimone dietro la macchina da presa a Jennifer Kluska e Derek Drymon.

A dare voce a Dracula, inoltre, non sarà Adam Sandler ma l'attore Brian Hull, mentre tra i ritorni nel cast vocale ci sono Andy Samberg nel ruolo di Johnny e Selena Gomez che interpreta Mavis.

Nella versione italiana è invece Claudio Bisio a dare voce all'iconico personaggio.

La sinossi anticipa:

Drac e i suoi amici sono tornati, come non li avete mai visti prima d'ora! In questa nuova avventura, Drac deve affrontare l'impresa più terrificante di sempre. Un misterioso manufatto di Van Helsing va fuori controllo, Drac e il suo gruppo vengono trasformati in umani mentre Johnny assume le sembianze di un mostro. Drac, privato dei suoi poteri, e Johnny, felice per la sua nuova vita da mostro, fanno squadra per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. Con l'aiuto di Mavis e dell'esilarante gruppo di 'umani' capitanato da Drac, l'obiettivo è far tornare tutti all'aspetto originario, prima che la trasformazione diventi permanente.