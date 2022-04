Hot Wheels: Bad Robot di J.J. Abrams produrrà un live action insieme a Mattel e Warner Bros

Bad Robot di J.J. Abrams produrrà un film in live action sul marchio Hot Wheels insieme a Mattel e a Warner Bros.

Hot Wheels è un marchio di automobili in vita da ben 45 anni e gestito da Mattel. Il brand è considerato il leader globale nella produzione di automobiline giocattolo. Il film basato sull'IP è descritto come un action che mostrerà al pubblico le auto più grintose di sempre, insieme alle monster trucks e alle motociclette. Il film sarà prodotto da Bad Robot di J.J. Abrams, Warner Bros e Mattel.

Come riportato da Deadline, Robbie Brenner di Mattel Films ha dichiarato: "Come leader globale nel campo automobilistico, Hot Wheels ha acceso lo spirito di sfida negli appassionati di auto per generazioni. I fan di tutte le età attendono il progetto di J.J. Abrams che si unisce a noi insieme a Warner Bros. Pictures per trasformare la leggendaria IP di Hot Wheels in una storia emozionante per il grande schermo".

Peter Dodd di Mattel Films ha proseguito: "Le Hot Wheels sono state più che semplici automobili; sono state veicoli per la nostra immaginazione. Oggi, noi siamo entusiasti di portare quell'immaginazione sul grande schermo con Robbie Brenner e il team creativo della Mattel insieme alle menti ingegnose di J.J. Abrams, Hannah Minghella e il team della Bad Robot".

La Mattel Films sta collaborando con Warner Bros. Pictures per il prossimo film di Greta Gerwig, Barbie, che è attualmente in produzione e la cui uscita nelle sale è prevista per il 2023. Margot Robbie è la protagonista del progetto, scritto da Gerwig e Noah Baumbach, e lo sta producendo sotto il suo banner LuckyChap Entertainment. Oltre a Hot Wheels, la lista di sviluppo della Mattel Films comprende film basati su American Girl, Barbie, Barney, Magic 8 Ball, Major Matt Mason, Masters of the Universe, Polly Pocket, Rock 'Em Sock 'Em Robots, Thomas & Friends, UNO, View Master e Wishbone. La società sta anche sviluppando un film intitolato Christmas Balloon, basato su una nuovissima IP.

I progetti cinematografici in sviluppo alla Bad Robot sotto il suo accordo con la Warner Bros. Discovery includono Superman, scritto da Ta-Nehisi Coates; Zatana, scritto da Emerald Fennell; e un adattamento animato dell'iconico libro per bambini del Dr. Seuss, Oh, the Places You'll Go, che ha Jon Chu come regista.